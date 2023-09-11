https://ria.ru/20230911/verfi-1895447706.html
Многие верфи ОСК находятся в сложном финансовом положении
Многие верфи ОСК находятся в сложном финансовом положении - РИА Новости, 11.09.2023
Многие верфи ОСК находятся в сложном финансовом положении
Многие верфи Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) находятся в сложном финансовом положении, после аудита, проводимого ВТБ, будет приниматься решение о РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:16
2023-09-11T05:16
2023-09-11T05:16
экономика
россия
владивосток
виктор евтухов
объединенная судостроительная корпорация
втб
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11, сен - РИА Новости. Многие верфи Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) находятся в сложном финансовом положении, после аудита, проводимого ВТБ, будет приниматься решение о том, какие верфи нуждаются в первоочередной поддержке, сообщил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов на сессии "Мировой транспортный северный путь" в рамках ВЭФ. По словам Евтухова, вопрос обеспечения Северного морского пути судами всех типов будет в том числе зависеть от того, удастся ли спасти верфи ОСК. "Ни для кого не секрет: многие верфи корпорации находятся в весьма сложном финансовом положении, именно поэтому было принято решение, очень важное, о передаче в доверительное управление акций корпорации ОСК банку ВТБ. Уже назначен новый гендиректор, он уже активно работает вместе с нами. Проводится аудит верфей, дальше будут приниматься решения, какие верфи нуждаются в первоочередной поддержке", - сказал он. При этом Евтухов напомнил про современную судоверфь "Звезда" (принадлежит "Роснефти"), где можно строить крупнотоннажные суда арктического класса. "Сможем ли мы обеспечить строительство тех судов, которые необходимы как для проводки, обеспечения Северного морского пути, так и для перевозки грузов. Сегодня у нас 50 судов постройки, включая ледоколы, аварийно-спасательные суда и 78, по-моему, в планах до 2035 года. Сможем или нет? Безусловно, сможем", - резюмировал он. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/infrastruktura-1895447020.html
https://ria.ru/20230911/rosatom-1895443292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владивосток, виктор евтухов, объединенная судостроительная корпорация, втб, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вэф-2023
Экономика, Россия, Владивосток, Виктор Евтухов, Объединенная судостроительная корпорация, ВТБ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), ВЭФ-2023
Многие верфи ОСК находятся в сложном финансовом положении
Минпромторг: многие верфи ОСК находятся в сложном финансовом положении
ВЛАДИВОСТОК, 11, сен - РИА Новости. Многие верфи Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) находятся в сложном финансовом положении, после аудита, проводимого ВТБ, будет приниматься решение о том, какие верфи нуждаются в первоочередной поддержке, сообщил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов на сессии "Мировой транспортный северный путь" в рамках ВЭФ.
По словам Евтухова, вопрос обеспечения Северного морского пути судами всех типов будет в том числе зависеть от того, удастся ли спасти верфи ОСК.
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"Ни для кого не секрет: многие верфи корпорации находятся в весьма сложном финансовом положении, именно поэтому было принято решение, очень важное, о передаче в доверительное управление акций корпорации ОСК банку ВТБ. Уже назначен новый гендиректор, он уже активно работает вместе с нами. Проводится аудит верфей, дальше будут приниматься решения, какие верфи нуждаются в первоочередной поддержке", - сказал он.
При этом Евтухов напомнил про современную судоверфь "Звезда" (принадлежит "Роснефти
"), где можно строить крупнотоннажные суда арктического класса.
"Сможем ли мы обеспечить строительство тех судов, которые необходимы как для проводки, обеспечения Северного морского пути, так и для перевозки грузов. Сегодня у нас 50 судов постройки, включая ледоколы, аварийно-спасательные суда и 78, по-моему, в планах до 2035 года. Сможем или нет? Безусловно, сможем", - резюмировал он.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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