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В Венгрии призвали Запад сотрудничать с Востоком в атомной сфере - РИА Новости, 11.09.2023
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15:30 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/vengriya-1895601600.html
В Венгрии призвали Запад сотрудничать с Востоком в атомной сфере
В Венгрии призвали Запад сотрудничать с Востоком в атомной сфере - РИА Новости, 11.09.2023
В Венгрии призвали Запад сотрудничать с Востоком в атомной сфере
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Запад вернуться к рациональному и цивилизованному сотрудничеству с Востоком в РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:30
2023-09-11T15:30
в мире
венгрия
германия
будапешт
петер сийярто
анналена бербок
роберт хабек
siemens
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БУДАПЕШТ, 11 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Запад вернуться к рациональному и цивилизованному сотрудничеству с Востоком в сфере атомной энергетики. "Мы знаем, что центральная Европа всегда в проигрыше от конфликта Востока и Запада, мы никогда не выходили из них победителями. Поэтому мы, венгры, призываем мир к цивилизованному взаимодействию Запада и Востока... Я думаю, что атомная энергетика может и должна стать платформой для их разумного сотрудничества", - сказал Сийярто, выступая на восьмом конгрессе Восточной и Центральной Европы по атомной промышленности в Праге, который транслировался в соцсети. По его словам, возвращение к рациональному сотрудничеству Запада и Востока является "национальным интересом" Венгрии, которая "не хочет стать заложником конфликта Востока и Запада". Сийярто отметил, что если международное сотрудничество в ядерной сфере выстроится, от него "все выиграют", а если нет - "все проиграют". Он подчеркнул, что санкции против российской атомной энергетики также противоречили бы венгерским национальным интересам, поэтому Будапешт будет ветировать любые попытки их ввести. "Некоторые деятели регулярно пытаются помешать реализации проекта (АЭС "Пакш-2"). Для нас вопрос безопасности энергоснабжения является вопросом суверенитета. Мы рассматриваем нападки на проект как попытку нарушить наше право принимать суверенные решения о формировании нашего национального энергобаланса", - добавил он. Министр ранее заявлял, что строительству АЭС "Пакш-2" в Венгрии препятствуют глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр экономики Германии Роберт Хабек из партии "зеленых", которые не выдают участвующей в строительстве новых блоков компании Siemens разрешения на поставку системы управления технологическими процессами, в то время как французское правительство компании Framatome такое разрешение выдало. По словам Сийярто, Будапешт считает поведение Германии неприемлемым и незаконным и расценивает как нарушение венгерского суверенитета.
https://ria.ru/20230828/nato-1892800003.html
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в мире, венгрия, германия, будапешт, петер сийярто, анналена бербок, роберт хабек, siemens, аэс "пакш-2"
В мире, Венгрия, Германия, Будапешт, Петер Сийярто, Анналена Бербок, Роберт Хабек, Siemens, АЭС "Пакш-2"
В Венгрии призвали Запад сотрудничать с Востоком в атомной сфере

МИД Венгрии призвал Запад вернуться к сотрудничеству с Востоком в атомной сфере

© AP Photo / MTI /Zsolt SzigetvaryЗдание парламента в Будапеште
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / MTI /Zsolt Szigetvary
Здание парламента в Будапеште . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 11 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Запад вернуться к рациональному и цивилизованному сотрудничеству с Востоком в сфере атомной энергетики.
"Мы знаем, что центральная Европа всегда в проигрыше от конфликта Востока и Запада, мы никогда не выходили из них победителями. Поэтому мы, венгры, призываем мир к цивилизованному взаимодействию Запада и Востока... Я думаю, что атомная энергетика может и должна стать платформой для их разумного сотрудничества", - сказал Сийярто, выступая на восьмом конгрессе Восточной и Центральной Европы по атомной промышленности в Праге, который транслировался в соцсети.
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По его словам, возвращение к рациональному сотрудничеству Запада и Востока является "национальным интересом" Венгрии, которая "не хочет стать заложником конфликта Востока и Запада". Сийярто отметил, что если международное сотрудничество в ядерной сфере выстроится, от него "все выиграют", а если нет - "все проиграют".
Он подчеркнул, что санкции против российской атомной энергетики также противоречили бы венгерским национальным интересам, поэтому Будапешт будет ветировать любые попытки их ввести.
"Некоторые деятели регулярно пытаются помешать реализации проекта (АЭС "Пакш-2"). Для нас вопрос безопасности энергоснабжения является вопросом суверенитета. Мы рассматриваем нападки на проект как попытку нарушить наше право принимать суверенные решения о формировании нашего национального энергобаланса", - добавил он.
Министр ранее заявлял, что строительству АЭС "Пакш-2" в Венгрии препятствуют глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр экономики Германии Роберт Хабек из партии "зеленых", которые не выдают участвующей в строительстве новых блоков компании Siemens разрешения на поставку системы управления технологическими процессами, в то время как французское правительство компании Framatome такое разрешение выдало. По словам Сийярто, Будапешт считает поведение Германии неприемлемым и незаконным и расценивает как нарушение венгерского суверенитета.
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В миреВенгрияГерманияБудапештПетер СийяртоАнналена БербокРоберт ХабекSiemensАЭС "Пакш-2"
 
 
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