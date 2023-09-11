Делегация Иркутской области заключит на ВЭФ 11 соглашений
Делегация Иркутской области заключит на ВЭФ 11 соглашений
Символика Восточного экономического форума. Архивное фото
ИРКУТСК, 11 сен - РИА Новости. Одиннадцать соглашений планирует заключить на VIII Восточном экономическом форуме делегация Иркутской области, которая прибыла во Владивосток во главе с губернатором региона Игорем Кобзевым, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Делегация Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым принимает участие в VIII Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная тема форума в этом году – "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
"Делегация Иркутской области планирует заключить 11 соглашений и провести семь встреч с представителями бизнеса и компаний на VIII Восточном экономическом форуме", - говорится в сообщении.
В первый день работы форума состоялось торжественное открытие объединенной экспозиции "Большая Сибирь". На стенде представлены проекты строительства завода полимеров в Усть-Куте, модернизации целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске, модернизации нефтехимического производства АНХК, производства активных фармацевтических субстанций ООО "БратскХимСинтез", модернизации производства фабрики театрально-концертного оборудования ООО "Азия Мьюзик Компани" и другие. Кроме этого, глава региона принял участие в совещании членов Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение" (МАСС). На нем участники обсудили организацию исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года.
По словам Игоря Кобзева, в план включены 46 проектов, в том числе по освоению Сухого Лога и Зашихинского месторождения, а также мероприятия по реконструкции и строительству аэропортов в таких городах как Братск, Усть-Кут, Тайшет, Бодайбо, Киренск, Усть-Илимск, селе Ербогачен. Для обеспечения бесперебойной работы угольной и лесоперерабатывающей отраслей план дополнен проектом по созданию портово-логистического кластера в городе Усть-Куте.
Также учтены крупные стратегические проекты, которые окажут существенное влияние на социально-экономического развитие Иркутской области. Это, в частности, создание Федерального центра химии в Усолье-Сибирском.