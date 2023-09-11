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Делегация Иркутской области заключит на ВЭФ 11 соглашений - РИА Новости, 11.09.2023
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Иркутская область
Иркутская область
 
14:21 11.09.2023 (обновлено: 14:51 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vef-1895578191.html
Делегация Иркутской области заключит на ВЭФ 11 соглашений
Делегация Иркутской области заключит на ВЭФ 11 соглашений - РИА Новости, 11.09.2023
Делегация Иркутской области заключит на ВЭФ 11 соглашений
Одиннадцать соглашений планирует заключить на VIII Восточном экономическом форуме делегация Иркутской области, которая прибыла во Владивосток во главе с... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:21
2023-09-11T14:51
экономика
иркутская область
усть-кут
игорь кобзев
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
иркутская область
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ИРКУТСК, 11 сен - РИА Новости. Одиннадцать соглашений планирует заключить на VIII Восточном экономическом форуме делегация Иркутской области, которая прибыла во Владивосток во главе с губернатором региона Игорем Кобзевым, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Делегация Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым принимает участие в VIII Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная тема форума в этом году – "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". "Делегация Иркутской области планирует заключить 11 соглашений и провести семь встреч с представителями бизнеса и компаний на VIII Восточном экономическом форуме", - говорится в сообщении. В первый день работы форума состоялось торжественное открытие объединенной экспозиции "Большая Сибирь". На стенде представлены проекты строительства завода полимеров в Усть-Куте, модернизации целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске, модернизации нефтехимического производства АНХК, производства активных фармацевтических субстанций ООО "БратскХимСинтез", модернизации производства фабрики театрально-концертного оборудования ООО "Азия Мьюзик Компани" и другие. Кроме этого, глава региона принял участие в совещании членов Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение" (МАСС). На нем участники обсудили организацию исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. По словам Игоря Кобзева, в план включены 46 проектов, в том числе по освоению Сухого Лога и Зашихинского месторождения, а также мероприятия по реконструкции и строительству аэропортов в таких городах как Братск, Усть-Кут, Тайшет, Бодайбо, Киренск, Усть-Илимск, селе Ербогачен. Для обеспечения бесперебойной работы угольной и лесоперерабатывающей отраслей план дополнен проектом по созданию портово-логистического кластера в городе Усть-Куте. Также учтены крупные стратегические проекты, которые окажут существенное влияние на социально-экономического развитие Иркутской области. Это, в частности, создание Федерального центра химии в Усолье-Сибирском.
https://ria.ru/20230815/forum-1890246946.html
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экономика, иркутская область, усть-кут, игорь кобзев, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Иркутская область, Усть-Кут, Игорь Кобзев, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023, Иркутская область
Делегация Иркутской области заключит на ВЭФ 11 соглашений

Делегация Иркутской области заключит на ВЭФ 11 соглашений

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСимволика Восточного экономического форума
Символика Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Символика Восточного экономического форума. Архивное фото
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ИРКУТСК, 11 сен - РИА Новости. Одиннадцать соглашений планирует заключить на VIII Восточном экономическом форуме делегация Иркутской области, которая прибыла во Владивосток во главе с губернатором региона Игорем Кобзевым, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Делегация Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым принимает участие в VIII Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная тема форума в этом году – "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".
"Делегация Иркутской области планирует заключить 11 соглашений и провести семь встреч с представителями бизнеса и компаний на VIII Восточном экономическом форуме", - говорится в сообщении.
В первый день работы форума состоялось торжественное открытие объединенной экспозиции "Большая Сибирь". На стенде представлены проекты строительства завода полимеров в Усть-Куте, модернизации целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске, модернизации нефтехимического производства АНХК, производства активных фармацевтических субстанций ООО "БратскХимСинтез", модернизации производства фабрики театрально-концертного оборудования ООО "Азия Мьюзик Компани" и другие. Кроме этого, глава региона принял участие в совещании членов Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение" (МАСС). На нем участники обсудили организацию исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года.
По словам Игоря Кобзева, в план включены 46 проектов, в том числе по освоению Сухого Лога и Зашихинского месторождения, а также мероприятия по реконструкции и строительству аэропортов в таких городах как Братск, Усть-Кут, Тайшет, Бодайбо, Киренск, Усть-Илимск, селе Ербогачен. Для обеспечения бесперебойной работы угольной и лесоперерабатывающей отраслей план дополнен проектом по созданию портово-логистического кластера в городе Усть-Куте.
Также учтены крупные стратегические проекты, которые окажут существенное влияние на социально-экономического развитие Иркутской области. Это, в частности, создание Федерального центра химии в Усолье-Сибирском.
Форум Байкал - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Международный молодежный форум "Байкал" открылся в Иркутской области
15 августа, 16:48
 
Иркутская областьЭкономикаИркутская областьУсть-КутИгорь КобзевВладивостокДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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