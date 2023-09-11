https://ria.ru/20230911/vef-1895578191.html

Делегация Иркутской области заключит на ВЭФ 11 соглашений

Делегация Иркутской области заключит на ВЭФ 11 соглашений - РИА Новости, 11.09.2023

Делегация Иркутской области заключит на ВЭФ 11 соглашений

Одиннадцать соглашений планирует заключить на VIII Восточном экономическом форуме делегация Иркутской области, которая прибыла во Владивосток во главе с... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:21

2023-09-11T14:21

2023-09-11T14:51

экономика

иркутская область

усть-кут

игорь кобзев

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

иркутская область

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ИРКУТСК, 11 сен - РИА Новости. Одиннадцать соглашений планирует заключить на VIII Восточном экономическом форуме делегация Иркутской области, которая прибыла во Владивосток во главе с губернатором региона Игорем Кобзевым, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Делегация Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым принимает участие в VIII Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная тема форума в этом году – "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". "Делегация Иркутской области планирует заключить 11 соглашений и провести семь встреч с представителями бизнеса и компаний на VIII Восточном экономическом форуме", - говорится в сообщении. В первый день работы форума состоялось торжественное открытие объединенной экспозиции "Большая Сибирь". На стенде представлены проекты строительства завода полимеров в Усть-Куте, модернизации целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске, модернизации нефтехимического производства АНХК, производства активных фармацевтических субстанций ООО "БратскХимСинтез", модернизации производства фабрики театрально-концертного оборудования ООО "Азия Мьюзик Компани" и другие. Кроме этого, глава региона принял участие в совещании членов Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение" (МАСС). На нем участники обсудили организацию исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. По словам Игоря Кобзева, в план включены 46 проектов, в том числе по освоению Сухого Лога и Зашихинского месторождения, а также мероприятия по реконструкции и строительству аэропортов в таких городах как Братск, Усть-Кут, Тайшет, Бодайбо, Киренск, Усть-Илимск, селе Ербогачен. Для обеспечения бесперебойной работы угольной и лесоперерабатывающей отраслей план дополнен проектом по созданию портово-логистического кластера в городе Усть-Куте. Также учтены крупные стратегические проекты, которые окажут существенное влияние на социально-экономического развитие Иркутской области. Это, в частности, создание Федерального центра химии в Усолье-Сибирском.

https://ria.ru/20230815/forum-1890246946.html

иркутская область

усть-кут

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экономика, иркутская область, усть-кут, игорь кобзев, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023