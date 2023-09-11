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В Кремле назвали имя модератора пленарного заседания ВЭФ с Путиным - РИА Новости, 11.09.2023
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12:50 11.09.2023 (обновлено: 13:42 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vef-1895542515.html
В Кремле назвали имя модератора пленарного заседания ВЭФ с Путиным
В Кремле назвали имя модератора пленарного заседания ВЭФ с Путиным - РИА Новости, 11.09.2023
В Кремле назвали имя модератора пленарного заседания ВЭФ с Путиным
Модератором на пленарном заседании Восточного экономического форума с участием президента РФ Владимира Путина станет журналист РБК Илья Доронов, сообщил... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:50
2023-09-11T13:42
рбк (медиагруппа)
вэф-2023
россия
владивосток
владимир путин
дмитрий песков
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Модератором на пленарном заседании Восточного экономического форума с участием президента РФ Владимира Путина станет журналист РБК Илья Доронов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы ожидаем, естественно, интересного выступления президента и, как всегда, насыщенную и интересную дискуссию, которую будет модерировать Илья Доронов - так же, как он это блистательно делал в прошлом году", - сообщил Песков в интервью РБК.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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рбк (медиагруппа), вэф-2023, россия, владивосток, владимир путин, дмитрий песков, экономика
РБК (медиагруппа), ВЭФ-2023, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Экономика
В Кремле назвали имя модератора пленарного заседания ВЭФ с Путиным

Песков: модератором пленарного заседания ВЭФ с Путиным станет Доронов из РБК

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Модератором на пленарном заседании Восточного экономического форума с участием президента РФ Владимира Путина станет журналист РБК Илья Доронов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы ожидаем, естественно, интересного выступления президента и, как всегда, насыщенную и интересную дискуссию, которую будет модерировать Илья Доронов - так же, как он это блистательно делал в прошлом году", - сообщил Песков в интервью РБК.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Баннер с символикой Восточного экономического форума у автомобильной трассы во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Восточный экономический форум
10 сентября, 01:20
 
РБК (медиагруппа)ВЭФ-2023РоссияВладивостокВладимир ПутинДмитрий ПесковЭкономика
 
 
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