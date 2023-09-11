https://ria.ru/20230911/vef-1895542515.html
В Кремле назвали имя модератора пленарного заседания ВЭФ с Путиным
В Кремле назвали имя модератора пленарного заседания ВЭФ с Путиным - РИА Новости, 11.09.2023
В Кремле назвали имя модератора пленарного заседания ВЭФ с Путиным
Модератором на пленарном заседании Восточного экономического форума с участием президента РФ Владимира Путина станет журналист РБК Илья Доронов, сообщил... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:50
2023-09-11T12:50
2023-09-11T13:42
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экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Модератором на пленарном заседании Восточного экономического форума с участием президента РФ Владимира Путина станет журналист РБК Илья Доронов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы ожидаем, естественно, интересного выступления президента и, как всегда, насыщенную и интересную дискуссию, которую будет модерировать Илья Доронов - так же, как он это блистательно делал в прошлом году", - сообщил Песков в интервью РБК.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рбк (медиагруппа), вэф-2023, россия, владивосток, владимир путин, дмитрий песков, экономика
РБК (медиагруппа), ВЭФ-2023, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Экономика
В Кремле назвали имя модератора пленарного заседания ВЭФ с Путиным
Песков: модератором пленарного заседания ВЭФ с Путиным станет Доронов из РБК
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Модератором на пленарном заседании Восточного экономического форума с участием президента РФ Владимира Путина станет журналист РБК Илья Доронов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы ожидаем, естественно, интересного выступления президента и, как всегда, насыщенную и интересную дискуссию, которую будет модерировать Илья Доронов - так же, как он это блистательно делал в прошлом году", - сообщил Песков в интервью РБК.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Восточный экономический форум