https://ria.ru/20230911/vef-1895542515.html

В Кремле назвали имя модератора пленарного заседания ВЭФ с Путиным

В Кремле назвали имя модератора пленарного заседания ВЭФ с Путиным - РИА Новости, 11.09.2023

В Кремле назвали имя модератора пленарного заседания ВЭФ с Путиным

Модератором на пленарном заседании Восточного экономического форума с участием президента РФ Владимира Путина станет журналист РБК Илья Доронов, сообщил... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:50

2023-09-11T12:50

2023-09-11T13:42

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вэф-2023

россия

владивосток

владимир путин

дмитрий песков

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Модератором на пленарном заседании Восточного экономического форума с участием президента РФ Владимира Путина станет журналист РБК Илья Доронов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы ожидаем, естественно, интересного выступления президента и, как всегда, насыщенную и интересную дискуссию, которую будет модерировать Илья Доронов - так же, как он это блистательно делал в прошлом году", - сообщил Песков в интервью РБК.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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Кирилл Волков

рбк (медиагруппа), вэф-2023, россия, владивосток, владимир путин, дмитрий песков, экономика