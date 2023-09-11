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ВЭБ выступил за построение единой среды данных о городах и регионах

ВЭБ выступил за построение единой среды данных о городах и регионах - РИА Новости, 11.09.2023

ВЭБ выступил за построение единой среды данных о городах и регионах

Главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин заявил, что аналитика на основе больших данных является важным элементом цифровой экономики и принятия... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T06:40

2023-09-11T06:40

2023-09-11T07:01

россия

вэб.рф (вэб)

вэф-2023

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технологии

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агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин заявил, что аналитика на основе больших данных является важным элементом цифровой экономики и принятия управленческих решений."ВЭБ.РФ развивает системы оценки качества жизни и экономики городов. Аналитика на основе больших данных — важный элемент цифровой экономики и принятия управленческих решений, и в этой работе востребовано объединение компетенций и построение сквозных технологических решений", — заявил на сессии ВЭФ "Национальная система пространственных данных: перспективные решения в развитии ДФО" Самохин, его слова привела пресс-служба Госкорпорации.Он отметил, что тема развития экономики городов для ВЭБа — одна из наиболее важных с 2018 года. И сам ВЭБ.РФ, и институты развития в управленческом периметре активно работают по повестке развития экономики городов и 12 ключевым направлениям, непосредственно связанным с жизнью обычной городской семьи и ее запросами на образование, здравоохранение, транспорт, доход и работу."Президент в июле поставил задачу запуска отдельного национального проекта по экономике данных. И совсем недавно правительству было поручено при участии госкомпаний оценить свои стратегии цифрового развития. Большие данные — неотъемлемая часть принятия управленческих решений и инвестиций. В городах проживает 2/3 населения страны и формируется порядка 70% ВВП. Сейчас идет активное формирование мастер–планов городов Дальнего Востока. ВЭБ не только финансирует разработку мастер–планов шести городов, но и активно задействует свою экспертизу и опыт в части развития городской экономики. Мастер–план как раз позволяет ответить на вопрос, как будет развиваться город, какими будут ключевые драйверы, на чём сфокусироваться бизнесу", — подчеркнул Самохин.Для качественной аналитики в структуре ВЭБа есть два инструмента: Индекс качества жизни, география которого сегодня насчитывает 218 городов, а число показателей превысило 300, и геоаналитическая система ГеоВЭБ с более чем 400 показателями. Аналитические системы позволяют пользователю не просто увидеть точку на карте, а за минуту получить объективную и полную информацию."В случае Индекса ВЭБ.РФ это будет портрет города — его сильные стороны и зоны, требующие внимания. ГеоВЭБ, например, поможет определить инвестиционный потенциал по отраслям и подскажет обеспеченность районов города объектами инфраструктуры различных отраслей", — сказал Самохин.Цифровизация сервисов и данных о городах — важнейшие элементы экономики данных и экономики предложения, о которых в послании Федеральному собранию говорил президент РФ. Как отметил Самохин, в России работает большое количество систем, имеющих возможности анализировать геопространственные и иные данные в субъектах и городах."С учетом масштаба задач вполне логично и оправдано всем участникам сформировать условия для обмена данными, единой среды доступа к этим данным, унификации калибровки показателей данных и доступа к этим системам", — добавил Самохин.В свою очередь, ВЭБ.РФ готов к обмену данными и синергии. В рамках работы с Индексом качества жизни в 200 крупнейших городах госкорпорация активно взаимодействует со Сбером, АСИ, РУСАЛом, "Леруа Мерлен" и ESG–Альянсом. ВЭБ финансировала также строительство современного центра обработки данных на Дальнем Востоке, который можно активно задействовать для реализации цифровых сервисов, в том числе современных информационно–аналитических платформ.

https://ria.ru/20230822/nauka-1891434928.html

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россия, вэб.рф (вэб), вэф-2023, экономика, технологии, дальний восток, агентство стратегических инициатив (аси), русал, сбер