https://ria.ru/20230911/ulyanovsk-1895444132.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в ульяновское заксобрание

"Единая Россия" лидирует на выборах в ульяновское заксобрание - РИА Новости, 11.09.2023

"Единая Россия" лидирует на выборах в ульяновское заксобрание

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в законодательное собрание Ульяновской области с 50,04% голосов, на втором месте КПРФ с 15,98%, свидетельствуют... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T04:30

2023-09-11T04:30

2023-09-11T04:30

политика

россия

ульяновская область

единая россия

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в законодательное собрание Ульяновской области с 50,04% голосов, на втором месте КПРФ с 15,98%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,05% протоколов. Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после подсчета 99,05% протоколов "Единая Россия" набирает 50,04% голосов избирателей, КПРФ – 15,98%, ЛДПР – 13,43%, "Коммунисты России" – 7,50%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,18% голосов. Партия "Новые люди" получила поддержку 4,51% избирателей.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

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Максим Горбачев

политика, россия, ульяновская область, единая россия, единый день голосования в россии — 2023