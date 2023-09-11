https://ria.ru/20230911/ulyanovsk-1895444132.html
"Единая Россия" лидирует на выборах в ульяновское заксобрание
"Единая Россия" лидирует на выборах в ульяновское заксобрание - РИА Новости, 11.09.2023
"Единая Россия" лидирует на выборах в ульяновское заксобрание
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в законодательное собрание Ульяновской области с 50,04% голосов, на втором месте КПРФ с 15,98%, свидетельствуют... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T04:30
2023-09-11T04:30
2023-09-11T04:30
политика
россия
ульяновская область
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895389004_0:0:3280:1846_1920x0_80_0_0_920603a0a09a9bc926ece2ceec1e5f96.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в законодательное собрание Ульяновской области с 50,04% голосов, на втором месте КПРФ с 15,98%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 99,05% протоколов. Согласно данным онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, после подсчета 99,05% протоколов "Единая Россия" набирает 50,04% голосов избирателей, КПРФ – 15,98%, ЛДПР – 13,43%, "Коммунисты России" – 7,50%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,18% голосов. Партия "Новые люди" получила поддержку 4,51% избирателей.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
россия
ульяновская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895389004_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_b87d363285239a4205a962e9fe94043e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, ульяновская область, единая россия, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Ульяновская область, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023
"Единая Россия" лидирует на выборах в ульяновское заксобрание
"Единая Россия" лидирует на выборах в ульяновское заксобрание с 50,04% голосов