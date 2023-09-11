https://ria.ru/20230911/ukraine-1895683370.html

В Берлине проведут конференцию по восстановлению Украины

В Берлине проведут конференцию по восстановлению Украины - РИА Новости, 11.09.2023

В Берлине проведут конференцию по восстановлению Украины

Конференция по восстановлению Украины пройдет в Берлине в 2024 году, сообщила глава немецкого министерства иностранных дел Анналена Бербок в ходе совместной... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T21:02

2023-09-11T21:02

2023-09-11T21:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

берлин (город)

киев

дмитрий кулеба

анналена бербок

всемирный банк

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БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости. Конференция по восстановлению Украины пройдет в Берлине в 2024 году, сообщила глава немецкого министерства иностранных дел Анналена Бербок в ходе совместной конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве. "В следующем году мы проведем конференцию по восстановлению Украины в Берлине", - сообщила она. Бербок приехала с неанонсированным визитом на Украину в понедельник. Это уже четвертый приезд немецкого министра с начала специальной военной операции России на Украине. Прошлая конференция по восстановлению Украины прошла в июне в Лондоне. На ней Бербок заявляла, что Берлин предоставит Украине в текущем году дополнительную гуманитарную помощь на сумму 381 млн евро. В марте Всемирный банк совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины оценили потребности страны на восстановление и реконструкцию в 411 миллиардов долларов. Обновленная оценка значительно превысила сентябрьский прогноз в 349 миллиардов и теперь эквивалентна 2,6 ВВП Украины за 2022 год.

https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html

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в мире, украина, берлин (город), киев, дмитрий кулеба, анналена бербок, всемирный банк, еврокомиссия, оон