https://ria.ru/20230911/ukraina-1895697135.html

В Раде заявили, что Зеленский не несет ответственности за коррупцию

В Раде заявили, что Зеленский не несет ответственности за коррупцию - РИА Новости, 11.09.2023

В Раде заявили, что Зеленский не несет ответственности за коррупцию

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия назвал манипулятивными данные исследования, в котором 80% респондентов согласились с утверждением,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T23:24

2023-09-11T23:24

2023-09-11T23:31

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия назвал манипулятивными данные исследования, в котором 80% респондентов согласились с утверждением, что прямую ответственность за коррупцию в правительстве несет Владимир Зеленский, и добавил, что борьба с коррупцией в зоне ответственности органов антикоррупционной вертикали власти. Ранее украинский фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" опубликовал данные соцопроса, согласно которому почти 80% жителей Украины считают Зеленского ответственным за коррупцию в правительстве и военных администрациях. Опрос, проведен совместно с Киевским международным институтом социологии, в нем участвовали 2011 человек. "В сети распространяют манипулятивное исследование о том, что якобы украинцы считают, что за всю бытовую коррупцию отвечает президент Украины... Когда (Зеленский) предложил приравнять коррупцию во время войны к государственной измене, в политикуме начались вопли о "закручивании гаек", тогда почему именно президент должен отвечать за брусчатку, стадионы, теннисные корты и прочий хлам?" - написал Арахамия в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что на антикоррупционную вертикаль правительство и партнеры Киева "потратили миллиарды". Выразил надежду, что независимая антикоррупционная вертикаль "усилит работу", в том числе в информационную, и будет заниматься "большой коррупцией в стране". Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе визита в Киев призвала власти Украины усилить борьбу с коррупцией. Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, в рамках которого предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться статуса. Украинскому правительству нужно завершить реформу законодательной базы относительно национальных меньшинств, провести судебную реформу, продолжить борьбу с коррупцией.

https://ria.ru/20230816/politika-1890243672.html

https://ria.ru/20230717/zelenskiy-1884478737.html

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в мире, украина, киев, германия, владимир зеленский, давид арахамия, анналена бербок, верховная рада украины, еврокомиссия, евросоюз