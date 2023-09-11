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В Раде заявили, что Зеленский не несет ответственности за коррупцию - РИА Новости, 11.09.2023
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23:24 11.09.2023 (обновлено: 23:31 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/ukraina-1895697135.html
В Раде заявили, что Зеленский не несет ответственности за коррупцию
В Раде заявили, что Зеленский не несет ответственности за коррупцию - РИА Новости, 11.09.2023
В Раде заявили, что Зеленский не несет ответственности за коррупцию
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия назвал манипулятивными данные исследования, в котором 80% респондентов согласились с утверждением,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T23:24
2023-09-11T23:31
в мире
украина
киев
германия
владимир зеленский
давид арахамия
анналена бербок
верховная рада украины
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия назвал манипулятивными данные исследования, в котором 80% респондентов согласились с утверждением, что прямую ответственность за коррупцию в правительстве несет Владимир Зеленский, и добавил, что борьба с коррупцией в зоне ответственности органов антикоррупционной вертикали власти. Ранее украинский фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" опубликовал данные соцопроса, согласно которому почти 80% жителей Украины считают Зеленского ответственным за коррупцию в правительстве и военных администрациях. Опрос, проведен совместно с Киевским международным институтом социологии, в нем участвовали 2011 человек. "В сети распространяют манипулятивное исследование о том, что якобы украинцы считают, что за всю бытовую коррупцию отвечает президент Украины... Когда (Зеленский) предложил приравнять коррупцию во время войны к государственной измене, в политикуме начались вопли о "закручивании гаек", тогда почему именно президент должен отвечать за брусчатку, стадионы, теннисные корты и прочий хлам?" - написал Арахамия в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что на антикоррупционную вертикаль правительство и партнеры Киева "потратили миллиарды". Выразил надежду, что независимая антикоррупционная вертикаль "усилит работу", в том числе в информационную, и будет заниматься "большой коррупцией в стране". Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе визита в Киев призвала власти Украины усилить борьбу с коррупцией. Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, в рамках которого предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться статуса. Украинскому правительству нужно завершить реформу законодательной базы относительно национальных меньшинств, провести судебную реформу, продолжить борьбу с коррупцией.
https://ria.ru/20230816/politika-1890243672.html
https://ria.ru/20230717/zelenskiy-1884478737.html
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в мире, украина, киев, германия, владимир зеленский, давид арахамия, анналена бербок, верховная рада украины, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Германия, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Анналена Бербок, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия, Евросоюз
В Раде заявили, что Зеленский не несет ответственности за коррупцию

Депутат Рады: Зеленский не несет прямой ответственности за коррупцию

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия назвал манипулятивными данные исследования, в котором 80% респондентов согласились с утверждением, что прямую ответственность за коррупцию в правительстве несет Владимир Зеленский, и добавил, что борьба с коррупцией в зоне ответственности органов антикоррупционной вертикали власти.
Ранее украинский фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" опубликовал данные соцопроса, согласно которому почти 80% жителей Украины считают Зеленского ответственным за коррупцию в правительстве и военных администрациях. Опрос, проведен совместно с Киевским международным институтом социологии, в нем участвовали 2011 человек.
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Зеленским трудно быть даже на Тайване
16 августа, 08:00
"В сети распространяют манипулятивное исследование о том, что якобы украинцы считают, что за всю бытовую коррупцию отвечает президент Украины... Когда (Зеленский) предложил приравнять коррупцию во время войны к государственной измене, в политикуме начались вопли о "закручивании гаек", тогда почему именно президент должен отвечать за брусчатку, стадионы, теннисные корты и прочий хлам?" - написал Арахамия в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что на антикоррупционную вертикаль правительство и партнеры Киева "потратили миллиарды". Выразил надежду, что независимая антикоррупционная вертикаль "усилит работу", в том числе в информационную, и будет заниматься "большой коррупцией в стране".
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе визита в Киев призвала власти Украины усилить борьбу с коррупцией.
Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, в рамках которого предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться статуса. Украинскому правительству нужно завершить реформу законодательной базы относительно национальных меньшинств, провести судебную реформу, продолжить борьбу с коррупцией.
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В миреУкраинаКиевГерманияВладимир ЗеленскийДавид АрахамияАнналена БербокВерховная Рада УкраиныЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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