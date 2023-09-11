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"Вы все равно это сделаете". Кулеба нахамил Бербок - РИА Новости, 11.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:39 11.09.2023 (обновлено: 22:46 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/ukraina-1895687212.html
"Вы все равно это сделаете". Кулеба нахамил Бербок
"Вы все равно это сделаете". Кулеба нахамил Бербок - РИА Новости, 11.09.2023
"Вы все равно это сделаете". Кулеба нахамил Бербок
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба нахамил немецкой коллеге Анналене Бербок, заявившей об отказе Берлина передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T21:39
2023-09-11T22:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
берлин (город)
киев
дмитрий кулеба
анналена бербок
виктор орбан
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба нахамил немецкой коллеге Анналене Бербок, заявившей об отказе Берлина передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus, приводит его слова газета Die Zeit.&quot;Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время&quot;, — высказался дипломат.Бербок объяснила решение не поставлять Киеву эти ракеты опасениями Германии, что ВСУ будут наносить удары вглубь России."Мы более чем осведомлены о ситуации, но сначала мы проясним все вопросы", — ответила Кулебе дипломат.Глава МИД Украины часто позволяет себе грубости в адрес союзников. Так, в июле в ответ на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Киев не сможет воевать без поддержки Запада, он ответил, что это лишь "бла-бла-бла". Орбан назвал его слова смехотворными. В конце августа Кулеба посоветовал "заткнуться" аналитикам, которые указали на провал контрнаступления ВСУ.Главный спорный пункт поставок ВСУ Taurus — дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Берлин принципиально не поставлял Киеву оружие с подобными характеристиками. В немецком экспертном сообществе обсуждалось, можно ли запрограммировать ракеты таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно данным издания Spiegel, именно этот вопрос интересует канцлера ФРГ Олафа Шольца, и поэтому сейчас якобы идут переговоры с представителями военной промышленности.
https://ria.ru/20230911/taurus-1895602657.html
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украина
берлин (город)
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в мире, украина, берлин (город), киев, дмитрий кулеба, анналена бербок, виктор орбан, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Берлин (город), Киев, Дмитрий Кулеба, Анналена Бербок, Виктор Орбан, Вооруженные силы Украины
"Вы все равно это сделаете". Кулеба нахамил Бербок

Кулеба нахамил Бербок из-за отказа Германии передать ВСУ ракеты Taurus

© AP Photo / John MinchilloМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / John Minchillo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба нахамил немецкой коллеге Анналене Бербок, заявившей об отказе Берлина передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus, приводит его слова газета Die Zeit.
«

"Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время", — высказался дипломат.

Бербок объяснила решение не поставлять Киеву эти ракеты опасениями Германии, что ВСУ будут наносить удары вглубь России.
"Мы более чем осведомлены о ситуации, но сначала мы проясним все вопросы", — ответила Кулебе дипломат.
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Кулеба заявил, что готов сделать все для скорейшего получения ракет Taurus
Вчера, 15:35
Глава МИД Украины часто позволяет себе грубости в адрес союзников. Так, в июле в ответ на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Киев не сможет воевать без поддержки Запада, он ответил, что это лишь "бла-бла-бла". Орбан назвал его слова смехотворными. В конце августа Кулеба посоветовал "заткнуться" аналитикам, которые указали на провал контрнаступления ВСУ.
Главный спорный пункт поставок ВСУ Taurus — дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Берлин принципиально не поставлял Киеву оружие с подобными характеристиками. В немецком экспертном сообществе обсуждалось, можно ли запрограммировать ракеты таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно данным издания Spiegel, именно этот вопрос интересует канцлера ФРГ Олафа Шольца, и поэтому сейчас якобы идут переговоры с представителями военной промышленности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБерлин (город)КиевДмитрий КулебаАнналена БербокВиктор ОрбанВооруженные силы Украины
 
 
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