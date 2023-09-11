https://ria.ru/20230911/ukraina-1895679632.html

Активы российского дизайнера Лебедева передали в Фонд госимущества Украины

Активы российского дизайнера Лебедева передали в Фонд госимущества Украины - РИА Новости, 11.09.2023

Активы российского дизайнера Лебедева передали в Фонд госимущества Украины

Правительство Украины утвердило передачу двух квартир в Киеве и другого имущества российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева в Фонд госимущества (ФГИУ),... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T20:34

2023-09-11T20:34

2023-09-11T20:34

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Правительство Украины утвердило передачу двух квартир в Киеве и другого имущества российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева в Фонд госимущества (ФГИУ), сообщает пресс-служба фонда. В октябре прошлого года глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак опубликовал рекомендации по персональным санкциям против "пропагандистов" из России, включающие 166 фамилий. В нем фигурировал и Лебедев. В марте Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение Лебедеву из-за его репортажа о Запорожской АЭС. "Кабинет министров передал имущественные активы российского деятеля... Артемия Лебедева в управление Фонда госимуществ Украины. В июле Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в полном объеме удовлетворил иск министерства юстиции Украины и изъял эти активы. Среди активов – две квартиры в Киеве площадью 138,5 кв. м. и 193,2 кв. м", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте фонда. Отмечается, что квартиры перерегистрируют, выставят на приватизацию или будут сдавать в аренду. Деньги от продажи или аренды квартир "пойдут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии". Кроме этого, правительство передало ФГИУ активы Екатерины Мартьяновой, заместителя председателя Общественной палаты ДНР. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Киевский режим неоднократно выступал с надуманными обвинениями в адрес журналистов. Задолго до начала российской спецоперации на Украине были запрещены все российские СМИ, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. На пять лет были введены санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ассоциируют с оппозиционным политиком Медведчуком. Позднее под санкции на Украине попали издания "Страна.ua" и "Шарий.нет". Были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230712/lebedev-1883702807.html

https://ria.ru/20230414/odessa-1865364885.html

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