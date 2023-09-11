https://ria.ru/20230911/ukraina-1895638130.html

"Пойдут на Одессу". Зеленский получил ужасающее предупреждение о России

"Пойдут на Одессу". Зеленский получил ужасающее предупреждение о России - РИА Новости, 11.09.2023

"Пойдут на Одессу". Зеленский получил ужасающее предупреждение о России

Российские войска в случае необходимости способны перейти в полномасштабное наступление в зоне спецоперации, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T17:57

2023-09-11T17:57

2023-09-11T22:16

специальная военная операция на украине

россия

москва

украина

владимир зеленский

скотт риттер

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российские войска в случае необходимости способны перейти в полномасштабное наступление в зоне спецоперации, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol."Начать полномасштабное наступление не выходит за рамки возможностей российской армии. Вопрос лишь в том, как это произойдет, где и какой будет масштаб", — отметил он.Риттер заметил, что при этом главным приоритетом для Москвы остается минимизация потерь среди личного состава вооруженных сил в ходе наступательных действий."Не нужно быть военным гением, чтобы посмотреть на карту, на диспозицию сил, местность, линии коммуникаций и сказать, что если Россия сделает "а" и "б", то она поставит Украину в сложное положение", — добавил офицер.Президента Украины Владимира Зеленского предупредили, что ВСУ могут скоро потерпеть стремительный крах, которым сможет воспользоваться Россия. Военный не исключил, что в результате украинская армия будет вытеснена на другой берег Днепра, а возможно, речь пойдет и о наступлении на Одессу, если этого захочет Москва.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как заявил Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230911/ukraina-1895623800.html

https://ria.ru/20230911/vsu-1895604492.html

россия

москва

украина

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