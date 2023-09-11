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"Пойдут на Одессу". Зеленский получил ужасающее предупреждение о России - РИА Новости, 11.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:57 11.09.2023 (обновлено: 22:16 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/ukraina-1895638130.html
"Пойдут на Одессу". Зеленский получил ужасающее предупреждение о России
"Пойдут на Одессу". Зеленский получил ужасающее предупреждение о России - РИА Новости, 11.09.2023
"Пойдут на Одессу". Зеленский получил ужасающее предупреждение о России
Российские войска в случае необходимости способны перейти в полномасштабное наступление в зоне спецоперации, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T17:57
2023-09-11T22:16
специальная военная операция на украине
россия
москва
украина
владимир зеленский
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российские войска в случае необходимости способны перейти в полномасштабное наступление в зоне спецоперации, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol."Начать полномасштабное наступление не выходит за рамки возможностей российской армии. Вопрос лишь в том, как это произойдет, где и какой будет масштаб", — отметил он.Риттер заметил, что при этом главным приоритетом для Москвы остается минимизация потерь среди личного состава вооруженных сил в ходе наступательных действий."Не нужно быть военным гением, чтобы посмотреть на карту, на диспозицию сил, местность, линии коммуникаций и сказать, что если Россия сделает "а" и "б", то она поставит Украину в сложное положение", — добавил офицер.Президента Украины Владимира Зеленского предупредили, что ВСУ могут скоро потерпеть стремительный крах, которым сможет воспользоваться Россия. Военный не исключил, что в результате украинская армия будет вытеснена на другой берег Днепра, а возможно, речь пойдет и о наступлении на Одессу, если этого захочет Москва.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как заявил Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230911/ukraina-1895623800.html
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россия, москва, украина, владимир зеленский, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Украина, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Пойдут на Одессу". Зеленский получил ужасающее предупреждение о России

Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия способна начать полномасштабное наступление

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российские войска в случае необходимости способны перейти в полномасштабное наступление в зоне спецоперации, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
"Начать полномасштабное наступление не выходит за рамки возможностей российской армии. Вопрос лишь в том, как это произойдет, где и какой будет масштаб", — отметил он.
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Риттер заметил, что при этом главным приоритетом для Москвы остается минимизация потерь среди личного состава вооруженных сил в ходе наступательных действий.
«
"Не нужно быть военным гением, чтобы посмотреть на карту, на диспозицию сил, местность, линии коммуникаций и сказать, что если Россия сделает "а" и "б", то она поставит Украину в сложное положение", — добавил офицер.
Президента Украины Владимира Зеленского предупредили, что ВСУ могут скоро потерпеть стремительный крах, которым сможет воспользоваться Россия. Военный не исключил, что в результате украинская армия будет вытеснена на другой берег Днепра, а возможно, речь пойдет и о наступлении на Одессу, если этого захочет Москва.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как заявил Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. В то же время они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваУкраинаВладимир ЗеленскийСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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