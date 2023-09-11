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"Это наше достижение". В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 11.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:58 11.09.2023 (обновлено: 18:15 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/ukraina-1895623800.html
"Это наше достижение". В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине
"Это наше достижение". В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине - РИА Новости, 11.09.2023
"Это наше достижение". В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине
Украина не сможет оправиться после окончания конфликта, и в этом будет виноват Вашингтон, заявил экс-советник Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T16:58
2023-09-11T18:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Украина не сможет оправиться после окончания конфликта, и в этом будет виноват Вашингтон, заявил экс-советник Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X.&quot;Заявления, что мы можем хоть как-то навредить России, — это одна большая ложь. Единственное, в чем мы преуспели, — это убийство украинской нации. Мы разрушили страну. Я не думаю, что они восстановятся и через годы, десятки лет. Вот наше достижение&quot;, — отметил военный.Россия обладает множеством преимуществ перед Украиной: самым современным оружием и мощной армией, которой управляют на высоком уровне, уточнил полковник."Она сейчас сильнее с военной, финансовой и экономической точки зрения. Россия в прекрасном состоянии: население на сто процентов поддерживает (Владимира. — Прим. ред.) Путина", — добавил Макгрегор.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой, но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.Как заявил Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. При этом они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.По данным Минобороны на сентябрь, с начала продвижения войска противника потеряли более 66 000 человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley.
https://ria.ru/20230911/nastuplenie-1895541644.html
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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Это наше достижение". В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина не восстановится после окончания боев

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Украина не сможет оправиться после окончания конфликта, и в этом будет виноват Вашингтон, заявил экс-советник Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X.
«

"Заявления, что мы можем хоть как-то навредить России, — это одна большая ложь. Единственное, в чем мы преуспели, — это убийство украинской нации. Мы разрушили страну. Я не думаю, что они восстановятся и через годы, десятки лет. Вот наше достижение", — отметил военный.

Россия обладает множеством преимуществ перед Украиной: самым современным оружием и мощной армией, которой управляют на высоком уровне, уточнил полковник.
"Она сейчас сильнее с военной, финансовой и экономической точки зрения. Россия в прекрасном состоянии: население на сто процентов поддерживает (Владимира. — Прим. ред.) Путина", — добавил Макгрегор.
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Как заявил Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания Киева обернулась неудачей. При этом они отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
По данным Минобороны на сентябрь, с начала продвижения войска противника потеряли более 66 000 человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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