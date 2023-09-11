https://ria.ru/20230911/ukraina-1895621702.html

Почти 80 процентов украинцев считают Зеленского ответственным за коррупцию

Почти 80 процентов украинцев считают Зеленского ответственным за коррупцию - РИА Новости, 11.09.2023

Почти 80 процентов украинцев считают Зеленского ответственным за коррупцию

Почти 80% жителей Украины считают Владимира Зеленского ответственным за коррупцию в правительстве и военных администрациях, свидетельствуют данные исследования... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:49

2023-09-11T16:49

2023-09-11T16:49

в мире

украина

киев

черниговская область

владимир зеленский

алексей резников

андрей костин (банкир)

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Почти 80% жителей Украины считают Владимира Зеленского ответственным за коррупцию в правительстве и военных администрациях, свидетельствуют данные исследования украинского фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива". "По состоянию на начало июля 2023 года 78% респондентов считают, что президент Украины несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях. Не согласны с этим утверждением лишь 18% опрошенных", - говорится в исследовании, опубликованном на сайте фонда. Более 50% опрошенных не согласились, что критика власти за коррупцию "дестабилизирует страну и уменьшает доверие зарубежных партнеров". А 55% респондентов считают, что Запад должен предоставлять военную помощь Украине при условии успешной борьбы с коррупцией. В исследовании представлены результаты двух общенациональных опросов, проведенных фондом совместно с социологической службой центра Разумкова и Киевским международным институтом социологии. Опрос с центром Разумкова проводился с 9 по 15 августа, в нем участвовали более 2 тысяч респондентов. Опрос, проведенный совместно с Киевским международным институтом социологии, – с 3 по 17 июля. В нем участвовали 2011 человек. Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о бывшем замглавы минобороны Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалов был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов. Украинские СМИ ранее писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 358 миллионов долларов). По данным украинского издания "Зеркало недели", минобороны Украины также закупало куртки для военных по завышенной втрое цене. Занимавший в то время пост министра обороны Алексей Резников заявлял, что эта информация не соответствует действительности. В начале сентября Резников был уволен с должности после коррупционного скандала вокруг минобороны.

https://ria.ru/20230710/zelenskiy-1883132133.html

https://ria.ru/20230717/zelenskiy-1884478737.html

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киев

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в мире, украина, киев, черниговская область, владимир зеленский, алексей резников, андрей костин (банкир)