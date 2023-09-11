Зеленский пригрозил ЕС украинскими беженцами
Зеленский пригрозил ЕС проблемами с украинскими беженцами при сокращении помощи
© AP Photo / Clodagh KilcoyneПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Clodagh Kilcoyne
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сокращение помощи Запада может вызывать непредсказуемую реакцию украинских беженцев в Европе, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Economist.
"Сокращение помощи создаст риски для Запада на его собственном заднем дворе. Невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинцев, находящихся в европейских странах, на то, что их страну бросят", — сказал он.
"Сокращение помощи создаст риски для Запада на его собственном заднем дворе. Невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинцев, находящихся в европейских странах, на то, что их страну бросят", — сказал он.
По его словам, в целом его сограждане "вели себя хорошо" и "очень благодарны" государствам, которые их приютили.
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"Но это не будет "хорошей историей" для Европы, если она "загонит этих людей в угол", — резюмировал Зеленский.
Кроме того, президент Украины отметил, что начал сомневаться в искренности части западных партнеров, которые утверждают, что всегда будут поддерживать страну.
По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля прошлого года по 23 мая этого в Европу приехали более восьми миллионов украинских беженцев, из них более пяти зарегистрировались в европейских странах в рамках национальных программ оказания помощи.
По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля прошлого года по 23 мая этого в Европу приехали более восьми миллионов украинских беженцев, из них более пяти зарегистрировались в европейских странах в рамках национальных программ оказания помощи.
ВСУ уже три месяца ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время они не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий.