https://ria.ru/20230911/ukraina-1895563134.html

Зеленский пригрозил ЕС украинскими беженцами

Зеленский пригрозил ЕС украинскими беженцами - РИА Новости, 11.09.2023

Зеленский пригрозил ЕС украинскими беженцами

Сокращение помощи Запада может вызывать непредсказуемую реакцию украинских беженцев в Европе, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:37

2023-09-11T13:37

2023-09-11T14:44

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сокращение помощи Запада может вызывать непредсказуемую реакцию украинских беженцев в Европе, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Economist."Сокращение помощи создаст риски для Запада на его собственном заднем дворе. Невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинцев, находящихся в европейских странах, на то, что их страну бросят", — сказал он. По его словам, в целом его сограждане "вели себя хорошо" и "очень благодарны" государствам, которые их приютили. "Но это не будет "хорошей историей" для Европы, если она "загонит этих людей в угол", — резюмировал Зеленский.Кроме того, президент Украины отметил, что начал сомневаться в искренности части западных партнеров, которые утверждают, что всегда будут поддерживать страну.По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля прошлого года по 23 мая этого в Европу приехали более восьми миллионов украинских беженцев, из них более пяти зарегистрировались в европейских странах в рамках национальных программ оказания помощи.ВСУ уже три месяца ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время они не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий.

https://ria.ru/20230911/putin-1895530123.html

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