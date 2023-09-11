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Зеленский пригрозил ЕС украинскими беженцами - РИА Новости, 11.09.2023
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13:37 11.09.2023 (обновлено: 14:44 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/ukraina-1895563134.html
Зеленский пригрозил ЕС украинскими беженцами
Зеленский пригрозил ЕС украинскими беженцами - РИА Новости, 11.09.2023
Зеленский пригрозил ЕС украинскими беженцами
Сокращение помощи Запада может вызывать непредсказуемую реакцию украинских беженцев в Европе, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:37
2023-09-11T14:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
европа
киев
евросоюз
владимир путин
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сокращение помощи Запада может вызывать непредсказуемую реакцию украинских беженцев в Европе, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Economist."Сокращение помощи создаст риски для Запада на его собственном заднем дворе. Невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинцев, находящихся в европейских странах, на то, что их страну бросят", — сказал он. По его словам, в целом его сограждане "вели себя хорошо" и "очень благодарны" государствам, которые их приютили. &quot;Но это не будет &quot;хорошей историей&quot; для Европы, если она &quot;загонит этих людей в угол&quot;, — резюмировал Зеленский.Кроме того, президент Украины отметил, что начал сомневаться в искренности части западных партнеров, которые утверждают, что всегда будут поддерживать страну.По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля прошлого года по 23 мая этого в Европу приехали более восьми миллионов украинских беженцев, из них более пяти зарегистрировались в европейских странах в рамках национальных программ оказания помощи.ВСУ уже три месяца ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время они не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий.
https://ria.ru/20230911/putin-1895530123.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Европа, Киев, Евросоюз, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Зеленский пригрозил ЕС украинскими беженцами

Зеленский пригрозил ЕС проблемами с украинскими беженцами при сокращении помощи

© AP Photo / Clodagh KilcoyneПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Clodagh Kilcoyne
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сокращение помощи Запада может вызывать непредсказуемую реакцию украинских беженцев в Европе, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Economist.

"Сокращение помощи создаст риски для Запада на его собственном заднем дворе. Невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинцев, находящихся в европейских странах, на то, что их страну бросят", — сказал он.
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По его словам, в целом его сограждане "вели себя хорошо" и "очень благодарны" государствам, которые их приютили.
«

"Но это не будет "хорошей историей" для Европы, если она "загонит этих людей в угол", — резюмировал Зеленский.

Кроме того, президент Украины отметил, что начал сомневаться в искренности части западных партнеров, которые утверждают, что всегда будут поддерживать страну.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля прошлого года по 23 мая этого в Европу приехали более восьми миллионов украинских беженцев, из них более пяти зарегистрировались в европейских странах в рамках национальных программ оказания помощи.
ВСУ уже три месяца ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время они не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий.
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