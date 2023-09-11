https://ria.ru/20230911/ukraina-1895535116.html

На Украине бывшего депутата Рады обвинили в госизмене

На Украине бывшего депутата Рады обвинили в госизмене - РИА Новости, 11.09.2023

На Украине бывшего депутата Рады обвинили в госизмене

СБУ заочно предъявила обвинение в государственной измене бывшему депутату Верховной рады Сергею Полищуку. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:27

2023-09-11T12:27

2023-09-11T12:30

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. СБУ заочно предъявила обвинение в государственной измене бывшему депутату Верховной рады Сергею Полищуку. "Служба безопасности собрала доказательства государственной измены со стороны бывшего народного депутата Украины Сергея Полищука, который скрывается за границей", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СБУ. В спецслужбе утверждают, что экс-депутат в эфире российского телеканала неоднократно якобы отрицал существование украинской государственности и "распространял враждебные нарративы о наличии между украинцами идеологического противостояния". "На основании собранных доказательств Полищуку сообщено о подозрении по двум статьям уголовного кодекса Украины: "государственная измена", "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы", - отметили в СБУ.

https://ria.ru/20230706/shariy-1882596563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, служба безопасности украины, верховная рада украины