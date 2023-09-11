https://ria.ru/20230911/ukraina-1895535116.html
На Украине бывшего депутата Рады обвинили в госизмене
На Украине бывшего депутата Рады обвинили в госизмене - РИА Новости, 11.09.2023
На Украине бывшего депутата Рады обвинили в госизмене
СБУ заочно предъявила обвинение в государственной измене бывшему депутату Верховной рады Сергею Полищуку. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:27
2023-09-11T12:27
2023-09-11T12:30
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. СБУ заочно предъявила обвинение в государственной измене бывшему депутату Верховной рады Сергею Полищуку. "Служба безопасности собрала доказательства государственной измены со стороны бывшего народного депутата Украины Сергея Полищука, который скрывается за границей", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СБУ. В спецслужбе утверждают, что экс-депутат в эфире российского телеканала неоднократно якобы отрицал существование украинской государственности и "распространял враждебные нарративы о наличии между украинцами идеологического противостояния". "На основании собранных доказательств Полищуку сообщено о подозрении по двум статьям уголовного кодекса Украины: "государственная измена", "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы", - отметили в СБУ.
https://ria.ru/20230706/shariy-1882596563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
На Украине бывшего депутата Рады обвинили в госизмене
СБУ заочно обвинила экс-депутата Рады Полищука в госизмене
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости.
СБУ заочно предъявила обвинение
в государственной измене бывшему депутату Верховной рады Сергею Полищуку.
"Служба безопасности собрала доказательства государственной измены со стороны бывшего народного депутата Украины Сергея Полищука, который скрывается за границей", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СБУ. В спецслужбе утверждают, что экс-депутат в эфире российского телеканала неоднократно якобы отрицал существование украинской государственности и "распространял враждебные нарративы о наличии между украинцами идеологического противостояния".
"На основании собранных доказательств Полищуку сообщено о подозрении по двум статьям уголовного кодекса Украины: "государственная измена", "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы", - отметили в СБУ.
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