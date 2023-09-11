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Пострадавших после ударов дронами по Энергодару, предварительно, нет - РИА Новости, 11.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:51 11.09.2023 (обновлено: 20:03 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/udar-1895674988.html
Пострадавших после ударов дронами по Энергодару, предварительно, нет
Пострадавших после ударов дронами по Энергодару, предварительно, нет - РИА Новости, 11.09.2023
Пострадавших после ударов дронами по Энергодару, предварительно, нет
Несколько дронов украинских войск атаковали центр Энергодара, предварительно, пострадавших нет, сообщили власти города. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T19:51
2023-09-11T20:03
специальная военная операция на украине
происшествия
энергодар
курчатов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Несколько дронов украинских войск атаковали центр Энергодара, предварительно, пострадавших нет, сообщили власти города. Взрывы произошли в 18.00 понедельник, уточнили власти "В результате атаки удары пришлись в жилой 14-этажный дом на углу улицы Курчатова и проспекта Строителей и в 9-этажный дом на проспекте Строителей, 22. Несколько дронов было успешно ликвидировано", - сообщили власти в телеграм-канале администрации. По предварительным данным пострадавших нет, на месте работают сотрудники МЧС. Информация о разрушениях уточняется, говорится в сообщении.
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происшествия, энергодар, курчатов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энергодар, Курчатов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пострадавших после ударов дронами по Энергодару, предварительно, нет

Власти Энергодара: пострадавших после ударов дронами по городу нет

© Фото : @nashenergodar / TelegramОбломки сбитого районе Энергодара беспилотника
Обломки сбитого районе Энергодара беспилотника - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : @nashenergodar / Telegram
Обломки сбитого районе Энергодара беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Несколько дронов украинских войск атаковали центр Энергодара, предварительно, пострадавших нет, сообщили власти города.
Взрывы произошли в 18.00 понедельник, уточнили власти
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:45
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.09.2023Посмотреть
"В результате атаки удары пришлись в жилой 14-этажный дом на углу улицы Курчатова и проспекта Строителей и в 9-этажный дом на проспекте Строителей, 22. Несколько дронов было успешно ликвидировано", - сообщили власти в телеграм-канале администрации.
По предварительным данным пострадавших нет, на месте работают сотрудники МЧС. Информация о разрушениях уточняется, говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЭнергодарКурчатовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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