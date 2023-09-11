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Пострадавших после ударов дронами по Энергодару, предварительно, нет
Пострадавших после ударов дронами по Энергодару, предварительно, нет - РИА Новости, 11.09.2023
Пострадавших после ударов дронами по Энергодару, предварительно, нет
Несколько дронов украинских войск атаковали центр Энергодара, предварительно, пострадавших нет, сообщили власти города. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T19:51
2023-09-11T19:51
2023-09-11T20:03
специальная военная операция на украине
происшествия
энергодар
курчатов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Несколько дронов украинских войск атаковали центр Энергодара, предварительно, пострадавших нет, сообщили власти города. Взрывы произошли в 18.00 понедельник, уточнили власти "В результате атаки удары пришлись в жилой 14-этажный дом на углу улицы Курчатова и проспекта Строителей и в 9-этажный дом на проспекте Строителей, 22. Несколько дронов было успешно ликвидировано", - сообщили власти в телеграм-канале администрации. По предварительным данным пострадавших нет, на месте работают сотрудники МЧС. Информация о разрушениях уточняется, говорится в сообщении.
энергодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, энергодар, курчатов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энергодар, Курчатов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пострадавших после ударов дронами по Энергодару, предварительно, нет
Власти Энергодара: пострадавших после ударов дронами по городу нет