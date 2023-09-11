https://ria.ru/20230911/udar-1895674988.html

Пострадавших после ударов дронами по Энергодару, предварительно, нет

Пострадавших после ударов дронами по Энергодару, предварительно, нет - РИА Новости, 11.09.2023

Пострадавших после ударов дронами по Энергодару, предварительно, нет

Несколько дронов украинских войск атаковали центр Энергодара, предварительно, пострадавших нет, сообщили власти города. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T19:51

2023-09-11T19:51

2023-09-11T20:03

специальная военная операция на украине

происшествия

энергодар

курчатов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Несколько дронов украинских войск атаковали центр Энергодара, предварительно, пострадавших нет, сообщили власти города. Взрывы произошли в 18.00 понедельник, уточнили власти "В результате атаки удары пришлись в жилой 14-этажный дом на углу улицы Курчатова и проспекта Строителей и в 9-этажный дом на проспекте Строителей, 22. Несколько дронов было успешно ликвидировано", - сообщили власти в телеграм-канале администрации. По предварительным данным пострадавших нет, на месте работают сотрудники МЧС. Информация о разрушениях уточняется, говорится в сообщении.

энергодар

курчатов

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, энергодар, курчатов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)