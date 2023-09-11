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"Разбили без колебаний". В США удивились российскому удару по ВСУ - РИА Новости, 11.09.2023
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02:40 11.09.2023 (обновлено: 10:16 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/udar-1895434419.html
"Разбили без колебаний". В США удивились российскому удару по ВСУ
"Разбили без колебаний". В США удивились российскому удару по ВСУ - РИА Новости, 11.09.2023
"Разбили без колебаний". В США удивились российскому удару по ВСУ
Российские военные уничтожат любое оружие, которое Запад поставит Украине. Таким мнением поделился бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T02:40
2023-09-11T10:16
в мире
украина
россия
нато
сша
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российские военные уничтожат любое оружие, которое Запад поставит Украине. Таким мнением поделился бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.&quot;Помните, считалось, что HIMARS должны изменить игру? Оказалось, что нет. Системы Patriot? Нам постоянно только и твердили об этом. Сейчас мы ничего о них не слышим, а русские разбивают их (ЗРК Patriot. — Прим. ред.) без колебаний в Киеве, Львове и других украинских городах&quot;, — заявил он.По мнению Джонсона, новые западные танки уничтожат на Украине, "как только они попадут на поле боя", а истребители F-16 собьют."Время, усилия, энергия, деньги, выброшенные на обучение пилотов, — все это очень быстро исчезнет. Так что это даже не вопрос поставки оснащения, потому что какое бы оружие они ни отправляли, в украинских войсках нет кадров, способных эффективно управлять этим оборудованием", — добавил аналитик.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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в мире, украина, россия, нато, сша
В мире, Украина, Россия, НАТО, США
"Разбили без колебаний". В США удивились российскому удару по ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС России без колебаний разбили ЗРК Patriot в Киеве

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканский ракетный комплекс Patriot
Американский ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американский ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Российские военные уничтожат любое оружие, которое Запад поставит Украине. Таким мнением поделился бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
«

"Помните, считалось, что HIMARS должны изменить игру? Оказалось, что нет. Системы Patriot? Нам постоянно только и твердили об этом. Сейчас мы ничего о них не слышим, а русские разбивают их (ЗРК Patriot. — Прим. ред.) без колебаний в Киеве, Львове и других украинских городах", — заявил он.

По мнению Джонсона, новые западные танки уничтожат на Украине, "как только они попадут на поле боя", а истребители F-16 собьют.
"Время, усилия, энергия, деньги, выброшенные на обучение пилотов, — все это очень быстро исчезнет. Так что это даже не вопрос поставки оснащения, потому что какое бы оружие они ни отправляли, в украинских войсках нет кадров, способных эффективно управлять этим оборудованием", — добавил аналитик.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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