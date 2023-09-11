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Армения начала совместные учения с США - РИА Новости, 11.09.2023
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15:11 11.09.2023 (обновлено: 16:10 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/ucheniya-1895596515.html
Армения начала совместные учения с США
Армения начала совместные учения с США - РИА Новости, 11.09.2023
Армения начала совместные учения с США
В Армении начались совместные учения с миротворцами США Eagle Partner 2023, сообщает агентство AFP. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:11
2023-09-11T16:10
в мире
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Армении начались совместные учения с миротворцами США Eagle Partner 2023, сообщает агентство AFP. &quot;Церемония открытия учений Eagle Partner состоялась&quot;, — сказал представитель командования Армии США в Европе и Африке.Министерство обороны Армении заявило, что маневры направлены на "повышение уровня оперативной совместимости" с силами США в международных миротворческих миссиях. Командование армии США в Европе и Африке сообщило, что около 85 солдат пройдут обучение вместе со 175 армянскими военнослужащими с 11 по 20 на территории Зара и Армавира. "Учения помогут подготовить 12-ю миротворческую бригаду Армении к выполнению стандартов НАТО для проведения оценки позднее в этом году", — резюмировалось в материале. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия Еревана в свете учений Армении с США вызывают сожаление у Москвы и подчеркнул, что нет ничего хорошего в попытке НАТО проникнуть в Закавказье.
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в мире, армения, сша, нато
В мире, Армения, США, НАТО
Армения начала совместные учения с США

В Армении начались совместные с США учения Eagle Partner 2023

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие
Армянские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Армении начались совместные учения с миротворцами США Eagle Partner 2023, сообщает агентство AFP.
«

"Церемония открытия учений Eagle Partner состоялась", — сказал представитель командования Армии США в Европе и Африке.

Министерство обороны Армении заявило, что маневры направлены на "повышение уровня оперативной совместимости" с силами США в международных миротворческих миссиях.

Командование армии США в Европе и Африке сообщило, что около 85 солдат пройдут обучение вместе со 175 армянскими военнослужащими с 11 по 20 на территории Зара и Армавира.

"Учения помогут подготовить 12-ю миротворческую бригаду Армении к выполнению стандартов НАТО для проведения оценки позднее в этом году", — резюмировалось в материале.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия Еревана в свете учений Армении с США вызывают сожаление у Москвы и подчеркнул, что нет ничего хорошего в попытке НАТО проникнуть в Закавказье.
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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