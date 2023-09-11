https://ria.ru/20230911/ucheniya-1895596515.html

Армения начала совместные учения с США

Армения начала совместные учения с США - РИА Новости, 11.09.2023

Армения начала совместные учения с США

В Армении начались совместные учения с миротворцами США Eagle Partner 2023, сообщает агентство AFP. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T15:11

2023-09-11T15:11

2023-09-11T16:10

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Армении начались совместные учения с миротворцами США Eagle Partner 2023, сообщает агентство AFP. "Церемония открытия учений Eagle Partner состоялась", — сказал представитель командования Армии США в Европе и Африке.Министерство обороны Армении заявило, что маневры направлены на "повышение уровня оперативной совместимости" с силами США в международных миротворческих миссиях. Командование армии США в Европе и Африке сообщило, что около 85 солдат пройдут обучение вместе со 175 армянскими военнослужащими с 11 по 20 на территории Зара и Армавира. "Учения помогут подготовить 12-ю миротворческую бригаду Армении к выполнению стандартов НАТО для проведения оценки позднее в этом году", — резюмировалось в материале. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия Еревана в свете учений Армении с США вызывают сожаление у Москвы и подчеркнул, что нет ничего хорошего в попытке НАТО проникнуть в Закавказье.

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в мире, армения, сша, нато