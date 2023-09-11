https://ria.ru/20230911/ucheniya-1895554701.html

Песков высказался по поводу учений США и Армении

Песков высказался по поводу учений США и Армении - РИА Новости, 11.09.2023

Песков высказался по поводу учений США и Армении

Проведение американо-армянских учений требует глубокого анализа, необходимо понять, какие цели преследует Армения, Россия будет делать это в диалоге с ней,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:21

2023-09-11T13:21

2023-09-11T14:14

сша

армения

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Проведение американо-армянских учений требует глубокого анализа, необходимо понять, какие цели преследует Армения, Россия будет делать это в диалоге с ней, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На фоне того, как Армения не изъявила желания проводить учения с ОДКБ и теперь изъявляет желание проводить учения с американцами - наверное, для нас это такие решения, которые требуют весьма и весьма глубокого анализа с тем, чтобы разобраться, почему именно Армения принимает такие решения, какие цели преследуются. Конечно же, мы все это будем пытаться осмыслить и понять. Но будем в любом случае это делать в партнёрском диалоге с армянской стороной", - сказал Песков журналистам на полях ВЭФ.

https://ria.ru/20230910/ucheniya-1895308673.html

сша

армения

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сша, армения, в мире