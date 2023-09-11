Рейтинг@Mail.ru
Песков высказался по поводу учений США и Армении - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 11.09.2023 (обновлено: 14:14 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/ucheniya-1895554701.html
Песков высказался по поводу учений США и Армении
Песков высказался по поводу учений США и Армении - РИА Новости, 11.09.2023
Песков высказался по поводу учений США и Армении
Проведение американо-армянских учений требует глубокого анализа, необходимо понять, какие цели преследует Армения, Россия будет делать это в диалоге с ней,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:21
2023-09-11T14:14
сша
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759329496_106:81:986:576_1920x0_80_0_0_c895721ad5f8df497a33a12fd2ad214e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Проведение американо-армянских учений требует глубокого анализа, необходимо понять, какие цели преследует Армения, Россия будет делать это в диалоге с ней, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На фоне того, как Армения не изъявила желания проводить учения с ОДКБ и теперь изъявляет желание проводить учения с американцами - наверное, для нас это такие решения, которые требуют весьма и весьма глубокого анализа с тем, чтобы разобраться, почему именно Армения принимает такие решения, какие цели преследуются. Конечно же, мы все это будем пытаться осмыслить и понять. Но будем в любом случае это делать в партнёрском диалоге с армянской стороной", - сказал Песков журналистам на полях ВЭФ.
https://ria.ru/20230910/ucheniya-1895308673.html
сша
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759329496_325:90:973:576_1920x0_80_0_0_efcda22ab1c110bdd8a8597a1c596a4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, армения, в мире
США, Армения, В мире
Песков высказался по поводу учений США и Армении

Песков: американо-армянские учения требуют глубокого анализа

© Фото : Минобороны АрменииАрмянский военнослужащий
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : Минобороны Армении
Армянский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Проведение американо-армянских учений требует глубокого анализа, необходимо понять, какие цели преследует Армения, Россия будет делать это в диалоге с ней, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На фоне того, как Армения не изъявила желания проводить учения с ОДКБ и теперь изъявляет желание проводить учения с американцами - наверное, для нас это такие решения, которые требуют весьма и весьма глубокого анализа с тем, чтобы разобраться, почему именно Армения принимает такие решения, какие цели преследуются. Конечно же, мы все это будем пытаться осмыслить и понять. Но будем в любом случае это делать в партнёрском диалоге с армянской стороной", - сказал Песков журналистам на полях ВЭФ.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Лавров заявил, что учения Армении и США выглядят странно
10 сентября, 12:01
 
СШААрменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала