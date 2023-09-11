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СМИ: НАТО планирует крупнейшие военные учения со времен холодной войны - РИА Новости, 11.09.2023
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09:56 11.09.2023
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СМИ: НАТО планирует крупнейшие военные учения со времен холодной войны
СМИ: НАТО планирует крупнейшие военные учения со времен холодной войны - РИА Новости, 11.09.2023
СМИ: НАТО планирует крупнейшие военные учения со времен холодной войны
Страны-члены НАТО планируют провести в следующем году крупнейшие военные учения со времен холодной войны, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T09:56
2023-09-11T09:56
германия
нато
в мире
польша
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Страны-члены НАТО планируют провести в следующем году крупнейшие военные учения со времен холодной войны, сообщает газета Financial Times. "НАТО готовится провести в следующем году крупнейшие со времен холодной войны учения с участием объединенного командования, собрав более 40 тысяч военнослужащих для отработки действий по отражению нападения РФ против одного из членов альянса", - передает издание. Как сообщается, учения будут носить название "Стойкий защитник" (Steadfast Defender) и должны стартовать весной следующего года на территории Германии, Польши и стран Балтии. Планируется, что в рамках данных учений будет выполнено от 500 до 700 задач на ведение воздушного боя, примут участие более 50 кораблей и около 41 тысячи военных. Ожидается, что в учениях будет задействована Швеция, чья заявка на вступление в альянс до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону". В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
https://ria.ru/20230909/nato-1895222864.html
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германия, нато, в мире, польша, россия
Германия, НАТО, В мире, Польша, Россия
СМИ: НАТО планирует крупнейшие военные учения со времен холодной войны

FT: НАТО планирует провести крупнейшие военные учения со времен холодной войны

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Страны-члены НАТО планируют провести в следующем году крупнейшие военные учения со времен холодной войны, сообщает газета Financial Times.
«
"НАТО готовится провести в следующем году крупнейшие со времен холодной войны учения с участием объединенного командования, собрав более 40 тысяч военнослужащих для отработки действий по отражению нападения РФ против одного из членов альянса", - передает издание.
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Как сообщается, учения будут носить название "Стойкий защитник" (Steadfast Defender) и должны стартовать весной следующего года на территории Германии, Польши и стран Балтии. Планируется, что в рамках данных учений будет выполнено от 500 до 700 задач на ведение воздушного боя, примут участие более 50 кораблей и около 41 тысячи военных.
Ожидается, что в учениях будет задействована Швеция, чья заявка на вступление в альянс до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения.
В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
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