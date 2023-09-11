https://ria.ru/20230911/ubiystvo-1895623477.html

Житель Ямала за ночь зарубил топором двух приятелей и изнасиловал знакомую

Житель Ямала за ночь зарубил топором двух приятелей и изнасиловал знакомую - РИА Новости, 11.09.2023

Житель Ямала за ночь зарубил топором двух приятелей и изнасиловал знакомую

Житель Тарко-Сале в ЯНАО обвиняется в убийстве двух мужчин и изнасиловании женщины, с места преступления фигурант пытался скрыться на лодке убитого, сообщила... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:56

2023-09-11T16:56

2023-09-11T16:56

происшествия

тарко-сале

россия

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Житель Тарко-Сале в ЯНАО обвиняется в убийстве двух мужчин и изнасиловании женщины, с места преступления фигурант пытался скрыться на лодке убитого, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. "В Тарко-Сале местному жителю предъявлено обвинение в убийстве двух мужчин и совершении преступлений против половой неприкосновенности женщины", – говорится в сообщении. По информации ведомства, 3 сентября компания из троих мужчин и женщины распивала алкоголь в жилой постройке на берегу озера Халято в Пуровском районе. Ночью один из них, 31-летний мужчина, взял топор и забил им приятелей, а затем изнасиловал женщину. После совершения преступлений фигурант попытался скрыться на лодке, принадлежащей одному из убитых, но был задержан. Ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение особо тяжкого преступления против личности, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230720/prigovor-1885284517.html

тарко-сале

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, тарко-сале, россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), следственный комитет россии (ск рф)