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Житель Ямала за ночь зарубил топором двух приятелей и изнасиловал знакомую - РИА Новости, 11.09.2023
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16:56 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/ubiystvo-1895623477.html
Житель Ямала за ночь зарубил топором двух приятелей и изнасиловал знакомую
Житель Ямала за ночь зарубил топором двух приятелей и изнасиловал знакомую - РИА Новости, 11.09.2023
Житель Ямала за ночь зарубил топором двух приятелей и изнасиловал знакомую
Житель Тарко-Сале в ЯНАО обвиняется в убийстве двух мужчин и изнасиловании женщины, с места преступления фигурант пытался скрыться на лодке убитого, сообщила... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T16:56
2023-09-11T16:56
происшествия
тарко-сале
россия
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Житель Тарко-Сале в ЯНАО обвиняется в убийстве двух мужчин и изнасиловании женщины, с места преступления фигурант пытался скрыться на лодке убитого, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. "В Тарко-Сале местному жителю предъявлено обвинение в убийстве двух мужчин и совершении преступлений против половой неприкосновенности женщины", – говорится в сообщении. По информации ведомства, 3 сентября компания из троих мужчин и женщины распивала алкоголь в жилой постройке на берегу озера Халято в Пуровском районе. Ночью один из них, 31-летний мужчина, взял топор и забил им приятелей, а затем изнасиловал женщину. После совершения преступлений фигурант попытался скрыться на лодке, принадлежащей одному из убитых, но был задержан. Ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение особо тяжкого преступления против личности, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230720/prigovor-1885284517.html
тарко-сале
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происшествия, тарко-сале, россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тарко-Сале, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Ямала за ночь зарубил топором двух приятелей и изнасиловал знакомую

СК обвинил жителя Ямала в убийстве топором двух мужчин и изнасиловании женщины

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен – РИА Новости. Житель Тарко-Сале в ЯНАО обвиняется в убийстве двух мужчин и изнасиловании женщины, с места преступления фигурант пытался скрыться на лодке убитого, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
"В Тарко-Сале местному жителю предъявлено обвинение в убийстве двух мужчин и совершении преступлений против половой неприкосновенности женщины", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, 3 сентября компания из троих мужчин и женщины распивала алкоголь в жилой постройке на берегу озера Халято в Пуровском районе. Ночью один из них, 31-летний мужчина, взял топор и забил им приятелей, а затем изнасиловал женщину. После совершения преступлений фигурант попытался скрыться на лодке, принадлежащей одному из убитых, но был задержан.
Ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение особо тяжкого преступления против личности, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, добавили в пресс-службе.
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ПроисшествияТарко-СалеРоссияЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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