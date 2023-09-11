https://ria.ru/20230911/turobmen-1895451363.html

Минэкономразвития ожидает запуска безвизового группового туробмена с Индией

Минэкономразвития ожидает запуска безвизового группового туробмена с Индией - РИА Новости, 11.09.2023

Минэкономразвития ожидает запуска безвизового группового туробмена с Индией

Минэкономразвития ожидает запуска безвизового группового туристического обмена с Индией в 2024 году, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ замминистра... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T05:47

2023-09-11T05:47

2023-09-11T05:53

вэф-2023

индия

владивосток

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

дальневосточный федеральный университет

в мире

максим решетников

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Минэкономразвития ожидает запуска безвизового группового туристического обмена с Индией в 2024 году, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. "Мы ждём ответа от коллег (из Индии - ред.), со своей стороны все сделали. Мы постоянно находимся в двухсторонних отношениях. Надеемся, что завершим процесс по соглашению хотя бы в этом году, а фактический запуск уже в следующем", - сказал Вахруков, говоря о безвизовом групповом туробмене. Министр экономического развития РФ Максим Решетников в начале августа сообщил, что Россия направила в Индию предложение о запуске безвизового группового туристического обмена, идет проработка по дипломатическим каналам.Россия и Китай с 1 августа в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Кроме того, с 1 августа был запущен безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/soglashenie-1895438588.html

индия

владивосток

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китай

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вэф-2023, индия, владивосток, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дальневосточный федеральный университет, в мире, максим решетников, россия, китай