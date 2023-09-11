Мьянма намерена привлечь больше российских туристов
Мьянма надеется привлечь больше российских туристов при помощи программы
© iStock.com / MartinM303Храмы в Пагане, Мьянма
© iStock.com / MartinM303
Храмы в Пагане, Мьянма. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Мьянма надеется привлечь больше российских туристов при помощи запуска ознакомительной программы для представителей РФ, заявила союзный министр по делам гостиничного хозяйства и туризма республики Тхет Тхет Кхайн.
Власти страны сейчас намерены запустить программу, в рамках которой планируется ряд ознакомительных поездок для российских представителей, рассказала она.
«
"Мы хотели бы пригласить тридцать представителей, которых предложит Минэкономразвития РФ, и ряд лицензированных туроператоров. Пригласим и представителей российских СМИ, чтобы в конце сентября - начале октября провести такое мероприятие и наглядно представить Мьянму российскому путешественнику. После этой поездки мы ожидаем, что к нам будет приезжать больше туристов из России, что будут улучшаться бизнес-связи", - сказала она, выступая на сессии ВЭФ.
В Мьянме находится множество прекрасных мест, которые можно посещать весь год, природные и культурные сокровища страны уникальны, отметила министр. При этом число российских туристов остается небольшим из-за значительного расстояния между странами, указала она, для решения этой проблемы в начале сентября был запущен рейс в Новосибирск.
"Теперь мы ближе друг к другу, это очень важно для развития туризма", - добавила Кхайн.
Ранее Россия и Мьянма восстановили авиасообщение после 30-летнего перерыва. Первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International прибыл 5 сентября в Новосибирск.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.