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Мьянма намерена привлечь больше российских туристов - РИА Новости, 11.09.2023
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Туризм
 
06:49 11.09.2023 (обновлено: 11:05 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/turisty-1895458233.html
Мьянма намерена привлечь больше российских туристов
Мьянма намерена привлечь больше российских туристов - РИА Новости, 11.09.2023
Мьянма намерена привлечь больше российских туристов
Мьянма надеется привлечь больше российских туристов при помощи запуска ознакомительной программы для представителей РФ, заявила союзный министр по делам... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:49
2023-09-11T11:05
новости - туризм
мьянма
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Мьянма надеется привлечь больше российских туристов при помощи запуска ознакомительной программы для представителей РФ, заявила союзный министр по делам гостиничного хозяйства и туризма республики Тхет Тхет Кхайн. Власти страны сейчас намерены запустить программу, в рамках которой планируется ряд ознакомительных поездок для российских представителей, рассказала она. "Мы хотели бы пригласить тридцать представителей, которых предложит Минэкономразвития РФ, и ряд лицензированных туроператоров. Пригласим и представителей российских СМИ, чтобы в конце сентября - начале октября провести такое мероприятие и наглядно представить Мьянму российскому путешественнику. После этой поездки мы ожидаем, что к нам будет приезжать больше туристов из России, что будут улучшаться бизнес-связи", - сказала она, выступая на сессии ВЭФ. В Мьянме находится множество прекрасных мест, которые можно посещать весь год, природные и культурные сокровища страны уникальны, отметила министр. При этом число российских туристов остается небольшим из-за значительного расстояния между странами, указала она, для решения этой проблемы в начале сентября был запущен рейс в Новосибирск. "Теперь мы ближе друг к другу, это очень важно для развития туризма", - добавила Кхайн. Ранее Россия и Мьянма восстановили авиасообщение после 30-летнего перерыва. Первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International прибыл 5 сентября в Новосибирск. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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новости - туризм, мьянма, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Новости - Туризм, Мьянма, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023, Туризм
Мьянма намерена привлечь больше российских туристов

Мьянма надеется привлечь больше российских туристов при помощи программы

© iStock.com / MartinM303Храмы в Пагане, Мьянма
Храмы в Пагане, Мьянма - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© iStock.com / MartinM303
Храмы в Пагане, Мьянма. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Мьянма надеется привлечь больше российских туристов при помощи запуска ознакомительной программы для представителей РФ, заявила союзный министр по делам гостиничного хозяйства и туризма республики Тхет Тхет Кхайн.
Власти страны сейчас намерены запустить программу, в рамках которой планируется ряд ознакомительных поездок для российских представителей, рассказала она.
«
"Мы хотели бы пригласить тридцать представителей, которых предложит Минэкономразвития РФ, и ряд лицензированных туроператоров. Пригласим и представителей российских СМИ, чтобы в конце сентября - начале октября провести такое мероприятие и наглядно представить Мьянму российскому путешественнику. После этой поездки мы ожидаем, что к нам будет приезжать больше туристов из России, что будут улучшаться бизнес-связи", - сказала она, выступая на сессии ВЭФ.
В Мьянме находится множество прекрасных мест, которые можно посещать весь год, природные и культурные сокровища страны уникальны, отметила министр. При этом число российских туристов остается небольшим из-за значительного расстояния между странами, указала она, для решения этой проблемы в начале сентября был запущен рейс в Новосибирск.
"Теперь мы ближе друг к другу, это очень важно для развития туризма", - добавила Кхайн.
Ранее Россия и Мьянма восстановили авиасообщение после 30-летнего перерыва. Первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International прибыл 5 сентября в Новосибирск.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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