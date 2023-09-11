https://ria.ru/20230911/tsivilev-1895425515.html

Глава Кузбасса Цивилев лидирует на выборах губернатора с 85,01 процента

Глава Кузбасса Цивилев лидирует на выборах губернатора с 85,01 процента - РИА Новости, 11.09.2023

Глава Кузбасса Цивилев лидирует на выборах губернатора с 85,01 процента

Действующий глава Кемеровской области Сергей Цивилев лидирует на выборах губернатора с 85,01% голосов избирателей после обработки 60,42% протоколов,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T00:27

2023-09-11T00:27

2023-09-11T00:33

единый день голосования в россии — 2023

цик рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894921636_0:162:3352:2048_1920x0_80_0_0_5adf249209865a105c4af1951becc381.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Кемеровской области Сергей Цивилев лидирует на выборах губернатора с 85,01% голосов избирателей после обработки 60,42% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло Центризбиркома России, Цивилев ("Единая Россия") набирает 85,01% голосов избирателей, Екатерина Грунтовая (КПРФ) - 5,27% голосов, Станислав Карпов (ЛДПР) - 4,49%, Юрий Скворцов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 3,67%.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

единый день голосования в россии — 2023, цик рф, политика