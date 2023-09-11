https://ria.ru/20230911/tsivilev-1895425515.html
Глава Кузбасса Цивилев лидирует на выборах губернатора с 85,01 процента
Глава Кузбасса Цивилев лидирует на выборах губернатора с 85,01 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Глава Кузбасса Цивилев лидирует на выборах губернатора с 85,01 процента
Действующий глава Кемеровской области Сергей Цивилев лидирует на выборах губернатора с 85,01% голосов избирателей после обработки 60,42% протоколов,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T00:27
2023-09-11T00:27
2023-09-11T00:33
единый день голосования в россии — 2023
цик рф
политика
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Кемеровской области Сергей Цивилев лидирует на выборах губернатора с 85,01% голосов избирателей после обработки 60,42% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло Центризбиркома России, Цивилев ("Единая Россия") набирает 85,01% голосов избирателей, Екатерина Грунтовая (КПРФ) - 5,27% голосов, Станислав Карпов (ЛДПР) - 4,49%, Юрий Скворцов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 3,67%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования в россии — 2023, цик рф, политика
Единый день голосования в России — 2023, ЦИК РФ, Политика
Глава Кузбасса Цивилев лидирует на выборах губернатора с 85,01 процента
Глава Кузбасса Цивилев лидирует на выборах губернатора с 85,01 процента голосов
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий глава Кемеровской области Сергей Цивилев лидирует на выборах губернатора с 85,01% голосов избирателей после обработки 60,42% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло Центризбиркома России, Цивилев ("Единая Россия") набирает 85,01% голосов избирателей, Екатерина Грунтовая (КПРФ) - 5,27% голосов, Станислав Карпов (ЛДПР) - 4,49%, Юрий Скворцов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 3,67%.
Единый день голосования в России