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ЦИК начал подготовку к президентской кампании - РИА Новости, 11.09.2023
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13:14 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/tsik-1895552189.html
ЦИК начал подготовку к президентской кампании
ЦИК начал подготовку к президентской кампании - РИА Новости, 11.09.2023
ЦИК начал подготовку к президентской кампании
Центральная избирательная комиссия начала подготовку к президентской кампании, "кирпичик по кирпичику" закладывается давно, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:14
2023-09-11T13:14
элла памфилова
политика
россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия начала подготовку к президентской кампании, "кирпичик по кирпичику" закладывается давно, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Мы уже начали подготовку к следующей кампании. Кирпичик по кирпичику мы давно кладем в фундамент. Ну я говорю неформально", - сказала Памфилова на брифинге , который проходит в информационном центре ЦИК, располагающемся в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Памфилова добавила, что все, что делает ЦИК, направлено на то, чтобы "это важнейшее политическое событие (следующая кампания) прошло достойно". Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили за три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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элла памфилова, политика, россия
Элла Памфилова, Политика, Россия
ЦИК начал подготовку к президентской кампании

Памфилова: ЦИК начал подготовку к президентской кампании

© Максим Блинов | Перейти в медиабанкТабло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
© Максим Блинов
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Табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия начала подготовку к президентской кампании, "кирпичик по кирпичику" закладывается давно, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
«
"Мы уже начали подготовку к следующей кампании. Кирпичик по кирпичику мы давно кладем в фундамент. Ну я говорю неформально", - сказала Памфилова на брифинге , который проходит в информационном центре ЦИК, располагающемся в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Памфилова добавила, что все, что делает ЦИК, направлено на то, чтобы "это важнейшее политическое событие (следующая кампания) прошло достойно".
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили за три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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