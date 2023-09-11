https://ria.ru/20230911/tsik-1895552189.html

ЦИК начал подготовку к президентской кампании

ЦИК начал подготовку к президентской кампании - РИА Новости, 11.09.2023

ЦИК начал подготовку к президентской кампании

Центральная избирательная комиссия начала подготовку к президентской кампании, "кирпичик по кирпичику" закладывается давно, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:14

2023-09-11T13:14

2023-09-11T13:14

элла памфилова

политика

россия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия начала подготовку к президентской кампании, "кирпичик по кирпичику" закладывается давно, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Мы уже начали подготовку к следующей кампании. Кирпичик по кирпичику мы давно кладем в фундамент. Ну я говорю неформально", - сказала Памфилова на брифинге , который проходит в информационном центре ЦИК, располагающемся в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Памфилова добавила, что все, что делает ЦИК, направлено на то, чтобы "это важнейшее политическое событие (следующая кампания) прошло достойно". Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили за три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230911/vybory-1895532804.html

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элла памфилова, политика, россия