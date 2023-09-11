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Трамп намерен добиться отвода судьи Чуткан по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 12.09.2023
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23:53 11.09.2023 (обновлено: 00:03 12.09.2023)
https://ria.ru/20230911/trump-1895698445.html
Трамп намерен добиться отвода судьи Чуткан по делу о штурме Капитолия
Трамп намерен добиться отвода судьи Чуткан по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 12.09.2023
Трамп намерен добиться отвода судьи Чуткан по делу о штурме Капитолия
Бывший президент США Дональд Трамп потребовал отвода судьи Тани Чуткан, которая ведет процесс по делу о штурме Капитолия, говорится в опубликованном в судебной... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-11T23:53
2023-09-12T00:03
арест трампа
дональд трамп
в мире
мария бутина
джо байден
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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп потребовал отвода судьи Тани Чуткан, которая ведет процесс по делу о штурме Капитолия, говорится в опубликованном в судебной базе документе."Судья Чуткан в контексте других дел предлагала обвинить и посадить Трампа. Подобные заявления, сделанные до начала этого суда и без должного процесса, по сути своей дисквалифицирующие", - говорится в ходатайстве адвокатов Трампа.Ранее суд в Вашингтоне назначил начало процесса над Трампом на 4 марта 2024 года.В окружном суде американской столицы рассматривается федеральное дело о вменяемых Трампу попытках изменить в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года со штурмом Капитолия в качестве одного из эпизодов.Решение судьи Тани Чуткан означает, что процесс будет проходить в разгар президентской кампании, в которой участвует Трамп.Защита просила отложить разбирательство до 2026 года и, получив отказ, заявила, что не сможет к назначенной дате "обеспечить адекватное представительство".Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.Чуткан в 2019 году приговорила Марию Бутину за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом" к 18 месяцам тюрьмы, позже ее депортировали в Россию. Сама депутат Госдумы заявила РИА Новости, что Чуткан не проявляла участия в процессе, а лишь зачитывала по бумажке. По словам Бутиной, "это не судья, это человек, который просто зачитывает обвинительный вердикт со слов прокуратуры" и "абсолютно послушный функционер".
https://ria.ru/20230908/grem-1895073591.html
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арест трампа, дональд трамп, в мире, мария бутина, джо байден, сша
Арест Трампа, Дональд Трамп, В мире, Мария Бутина, Джо Байден, США
Трамп намерен добиться отвода судьи Чуткан по делу о штурме Капитолия

Трамп ходатайствует об отводе судьи Чуткан по делу о штурме Капитолия

© AP Photo / Charlie RiedelБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Charlie Riedel
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп потребовал отвода судьи Тани Чуткан, которая ведет процесс по делу о штурме Капитолия, говорится в опубликованном в судебной базе документе.
«
"Судья Чуткан в контексте других дел предлагала обвинить и посадить Трампа. Подобные заявления, сделанные до начала этого суда и без должного процесса, по сути своей дисквалифицирующие", - говорится в ходатайстве адвокатов Трампа.
Ранее суд в Вашингтоне назначил начало процесса над Трампом на 4 марта 2024 года.
В окружном суде американской столицы рассматривается федеральное дело о вменяемых Трампу попытках изменить в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года со штурмом Капитолия в качестве одного из эпизодов.
Решение судьи Тани Чуткан означает, что процесс будет проходить в разгар президентской кампании, в которой участвует Трамп.
Защита просила отложить разбирательство до 2026 года и, получив отказ, заявила, что не сможет к назначенной дате "обеспечить адекватное представительство".
Официальное тюремное фото Трампа, так называемый магшот - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
В США присяжные хотели предъявить обвинение сенатору Грэму по делу Трампа
8 сентября, 18:23
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.
Чуткан в 2019 году приговорила Марию Бутину за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом" к 18 месяцам тюрьмы, позже ее депортировали в Россию. Сама депутат Госдумы заявила РИА Новости, что Чуткан не проявляла участия в процессе, а лишь зачитывала по бумажке. По словам Бутиной, "это не судья, это человек, который просто зачитывает обвинительный вердикт со слов прокуратуры" и "абсолютно послушный функционер".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Трамп уверен, что тюрьма ему не грозит
29 августа, 22:40
 
Арест ТрампаДональд ТрампВ миреМария БутинаДжо БайденСША
 
 
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