https://ria.ru/20230911/trevoga-1895475441.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.09.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины, а также в... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T09:04

2023-09-11T09:04

2023-09-11T09:05

специальная военная операция на украине

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полтавская область

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в регионах практически одновременно (в 8.49 мск). Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230910/aviatsiya-1895264820.html

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в мире, украина, днепропетровская область, одесская область, николаевская область, полтавская область, кировоградская область, черкасская область