https://ria.ru/20230911/travnikov-1895490446.html

Более 500 тысяч жителей Новосибирской области проголосовали за Травникова

Более 500 тысяч жителей Новосибирской области проголосовали за Травникова - РИА Новости, 11.09.2023

Более 500 тысяч жителей Новосибирской области проголосовали за Травникова

Действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников на завершившихся в воскресенье выборах главы региона набрал более 500 тысяч голосов избирателей,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T09:55

2023-09-11T09:55

2023-09-11T09:55

политика

новосибирская область

андрей травников

единый день голосования в россии — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880162458_0:37:2945:1694_1920x0_80_0_0_d3dc7e9816c8b223b9a7a2b464d264a3.jpg

НОВОСИБИРСК, 11 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников на завершившихся в воскресенье выборах главы региона набрал более 500 тысяч голосов избирателей, что составило 75,72% от принявших участие в голосовании. По предварительным данным избирательной комиссии Новосибирской области по итогам обработки всех протоколов, за Андрея Травникова проголосовали 526 282 избирателей или 75,72% участвовавших в голосовании жителей региона. На предыдущих выборах главы региона его результат составил 64,52% от общего количества голосов избирателей (405 722 голоса). Общая явка составила 31,86% – в голосовании приняли участие около 700 тысяч граждан. "Нам удалось не только победить, но и выполнить главную цель, которую мы перед собой ставили – максимально объединить все патриотичные деятельные силы нашего региона, как того требует время. И такой высокий уровень поддержки, конечно, важен и приятен, это накладывает дополнительную ответственность на меня, на членов моей команды. Поэтому прямо с сегодняшнего дня начинаем работать более усердно и более динамично развиваем нашу любимую Новосибирскую область", – обратился к жителям области Травников. Он поблагодарил за работу коллективы всех избирательных комиссий на территории Новосибирской области, свою команду и единомышленников. Согласно данным облизбиркома, по итогам выборов Роман Яковлев (КПРФ) набрал 10,72% голосов избирателей, Евгений Лебедев (ЛДПР) – 7,14%, Владислав Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 4,34%. По оценке главы облизбиркома Ольги Благо, в целом, выборы прошли в "достаточно спокойном режиме" без каких-либо серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, новосибирская область, андрей травников, единый день голосования в россии — 2023