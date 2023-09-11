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Более 500 тысяч жителей Новосибирской области проголосовали за Травникова - РИА Новости, 11.09.2023
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09:55 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/travnikov-1895490446.html
Более 500 тысяч жителей Новосибирской области проголосовали за Травникова
Более 500 тысяч жителей Новосибирской области проголосовали за Травникова - РИА Новости, 11.09.2023
Более 500 тысяч жителей Новосибирской области проголосовали за Травникова
Действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников на завершившихся в воскресенье выборах главы региона набрал более 500 тысяч голосов избирателей,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T09:55
2023-09-11T09:55
политика
новосибирская область
андрей травников
единый день голосования в россии — 2023
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НОВОСИБИРСК, 11 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников на завершившихся в воскресенье выборах главы региона набрал более 500 тысяч голосов избирателей, что составило 75,72% от принявших участие в голосовании. По предварительным данным избирательной комиссии Новосибирской области по итогам обработки всех протоколов, за Андрея Травникова проголосовали 526 282 избирателей или 75,72% участвовавших в голосовании жителей региона. На предыдущих выборах главы региона его результат составил 64,52% от общего количества голосов избирателей (405 722 голоса). Общая явка составила 31,86% – в голосовании приняли участие около 700 тысяч граждан. "Нам удалось не только победить, но и выполнить главную цель, которую мы перед собой ставили – максимально объединить все патриотичные деятельные силы нашего региона, как того требует время. И такой высокий уровень поддержки, конечно, важен и приятен, это накладывает дополнительную ответственность на меня, на членов моей команды. Поэтому прямо с сегодняшнего дня начинаем работать более усердно и более динамично развиваем нашу любимую Новосибирскую область", – обратился к жителям области Травников. Он поблагодарил за работу коллективы всех избирательных комиссий на территории Новосибирской области, свою команду и единомышленников. Согласно данным облизбиркома, по итогам выборов Роман Яковлев (КПРФ) набрал 10,72% голосов избирателей, Евгений Лебедев (ЛДПР) – 7,14%, Владислав Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 4,34%. По оценке главы облизбиркома Ольги Благо, в целом, выборы прошли в "достаточно спокойном режиме" без каких-либо серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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политика, новосибирская область, андрей травников, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Новосибирская область, Андрей Травников, Единый день голосования в России — 2023

Более 500 тысяч жителей Новосибирской области проголосовали за Травникова

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Новосибирской области Андрей Травников
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников . Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 11 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников на завершившихся в воскресенье выборах главы региона набрал более 500 тысяч голосов избирателей, что составило 75,72% от принявших участие в голосовании.
По предварительным данным избирательной комиссии Новосибирской области по итогам обработки всех протоколов, за Андрея Травникова проголосовали 526 282 избирателей или 75,72% участвовавших в голосовании жителей региона. На предыдущих выборах главы региона его результат составил 64,52% от общего количества голосов избирателей (405 722 голоса). Общая явка составила 31,86% – в голосовании приняли участие около 700 тысяч граждан.
«
"Нам удалось не только победить, но и выполнить главную цель, которую мы перед собой ставили – максимально объединить все патриотичные деятельные силы нашего региона, как того требует время. И такой высокий уровень поддержки, конечно, важен и приятен, это накладывает дополнительную ответственность на меня, на членов моей команды. Поэтому прямо с сегодняшнего дня начинаем работать более усердно и более динамично развиваем нашу любимую Новосибирскую область", – обратился к жителям области Травников.
Он поблагодарил за работу коллективы всех избирательных комиссий на территории Новосибирской области, свою команду и единомышленников.
Согласно данным облизбиркома, по итогам выборов Роман Яковлев (КПРФ) набрал 10,72% голосов избирателей, Евгений Лебедев (ЛДПР) – 7,14%, Владислав Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 4,34%. По оценке главы облизбиркома Ольги Благо, в целом, выборы прошли в "достаточно спокойном режиме" без каких-либо серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
Вчера, 15:02
 
ПолитикаНовосибирская областьАндрей ТравниковЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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