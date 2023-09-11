https://ria.ru/20230911/torgovlya-1895459240.html

Внешняя торговля России по физическому объему превысила уровень 2022 года

Внешняя торговля России по физическому объему превысила уровень 2022 года - РИА Новости, 11.09.2023

Внешняя торговля России по физическому объему превысила уровень 2022 года

Внешняя торговля РФ по итогам января-августа по физическому объему превысила уровень 2022 года, по стоимостному пока меньше, сообщил РИА Новости на ВЭФ врио... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T06:56

2023-09-11T06:56

2023-09-11T06:56

экономика

россия

владивосток

федеральная таможенная служба (фтс россии)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Внешняя торговля РФ по итогам января-августа по физическому объему превысила уровень 2022 года, по стоимостному пока меньше, сообщил РИА Новости на ВЭФ врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов. "Если говорить про физические объемы товарооборота, то они даже уже чуть-чуть превысили прошлогодние показатели, а если говорить про стоимостные, то пока меньше, чем в прошлом году, потому что стоимость энергоресурсов ниже", - сказал Давыдов, отвечая на вопрос о ситуации с экспортом и импортом страны за восемь месяцев. Он отметил, что стоимостной объем товарооборота очень сильно зависит от цены на энергоносители. "У нас по-прежнему две трети где-то в нашем экспорте составляют энергоресурсы в стоимостном выражении", - добавил Давыдов. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, владивосток, федеральная таможенная служба (фтс россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023