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Внешняя торговля России по физическому объему превысила уровень 2022 года - РИА Новости, 11.09.2023
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06:56 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/torgovlya-1895459240.html
Внешняя торговля России по физическому объему превысила уровень 2022 года
Внешняя торговля России по физическому объему превысила уровень 2022 года - РИА Новости, 11.09.2023
Внешняя торговля России по физическому объему превысила уровень 2022 года
Внешняя торговля РФ по итогам января-августа по физическому объему превысила уровень 2022 года, по стоимостному пока меньше, сообщил РИА Новости на ВЭФ врио... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:56
2023-09-11T06:56
экономика
россия
владивосток
федеральная таможенная служба (фтс россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Внешняя торговля РФ по итогам января-августа по физическому объему превысила уровень 2022 года, по стоимостному пока меньше, сообщил РИА Новости на ВЭФ врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов. "Если говорить про физические объемы товарооборота, то они даже уже чуть-чуть превысили прошлогодние показатели, а если говорить про стоимостные, то пока меньше, чем в прошлом году, потому что стоимость энергоресурсов ниже", - сказал Давыдов, отвечая на вопрос о ситуации с экспортом и импортом страны за восемь месяцев. Он отметил, что стоимостной объем товарооборота очень сильно зависит от цены на энергоносители. "У нас по-прежнему две трети где-то в нашем экспорте составляют энергоресурсы в стоимостном выражении", - добавил Давыдов. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, россия, владивосток, федеральная таможенная служба (фтс россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Россия, Владивосток, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Внешняя торговля России по физическому объему превысила уровень 2022 года

ФТС: внешняя торговля России по физическому объему превысила уровень 2022 года

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкУчастники Восточного экономического форума во Владивостоке
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Участники Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Внешняя торговля РФ по итогам января-августа по физическому объему превысила уровень 2022 года, по стоимостному пока меньше, сообщил РИА Новости на ВЭФ врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.
«
"Если говорить про физические объемы товарооборота, то они даже уже чуть-чуть превысили прошлогодние показатели, а если говорить про стоимостные, то пока меньше, чем в прошлом году, потому что стоимость энергоресурсов ниже", - сказал Давыдов, отвечая на вопрос о ситуации с экспортом и импортом страны за восемь месяцев.
Он отметил, что стоимостной объем товарооборота очень сильно зависит от цены на энергоносители.
"У нас по-прежнему две трети где-то в нашем экспорте составляют энергоресурсы в стоимостном выражении", - добавил Давыдов.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Здание Федеральной таможенной службы России - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
В ФТС рассказали, сколько перечислили денег в российский бюджет
06:46
 
ЭкономикаРоссияВладивостокФедеральная таможенная служба (ФТС России)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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