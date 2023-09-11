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Председатель ТИК ДЭГ сообщил о прозрачности электронного голосования - РИА Новости, 11.09.2023
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12:01 11.09.2023 (обновлено: 12:02 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/tik-1895528690.html
Председатель ТИК ДЭГ сообщил о прозрачности электронного голосования
Председатель ТИК ДЭГ сообщил о прозрачности электронного голосования - РИА Новости, 11.09.2023
Председатель ТИК ДЭГ сообщил о прозрачности электронного голосования
Электронное голосование в 24 регионах прошло прозрачно, замечаний по сути голосований у наблюдателей не было, сообщил председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:01
2023-09-11T12:02
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Электронное голосование в 24 регионах прошло прозрачно, замечаний по сути голосований у наблюдателей не было, сообщил председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов. "Можем сделать вывод, что электронное голосование в 24 регионов прошло прозрачно, замечаний по сути голосований у наблюдателей, у избирателей, у избирательных комиссий не возникало. Как я уже сказал, результаты были подведены вчера окончательно в 22:28", - сказал Артамонов на брифинге в Общественной палате РФ. По его словам, как только результаты были подведены, в тот же момент протоколы были загружены на портал наблюдения за электронным голосованием. "Спустя чуть более чем час окончания голосования, протоколы были доступны всем желающим и избирателям, и избирательным объединениям", - отметил Артамонов. На выборах 2023 года ДЭГ применялось в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них - впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе.
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политика, россия, москва, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Москва, Единый день голосования в России — 2023
Председатель ТИК ДЭГ сообщил о прозрачности электронного голосования

ТИК ДЭГ: электронное голосование в 24 регионах прошло прозрачно

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Дистанционное электронное голосование. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Электронное голосование в 24 регионах прошло прозрачно, замечаний по сути голосований у наблюдателей не было, сообщил председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов.
"Можем сделать вывод, что электронное голосование в 24 регионов прошло прозрачно, замечаний по сути голосований у наблюдателей, у избирателей, у избирательных комиссий не возникало. Как я уже сказал, результаты были подведены вчера окончательно в 22:28", - сказал Артамонов на брифинге в Общественной палате РФ.
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По его словам, как только результаты были подведены, в тот же момент протоколы были загружены на портал наблюдения за электронным голосованием.
"Спустя чуть более чем час окончания голосования, протоколы были доступны всем желающим и избирателям, и избирательным объединениям", - отметил Артамонов.
На выборах 2023 года ДЭГ применялось в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них - впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе.
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