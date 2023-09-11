https://ria.ru/20230911/tanki-1895058397.html

"Пора им на свалку". В Европе начали извлекать уроки из "контрнаступа"

"Пора им на свалку". В Европе начали извлекать уроки из "контрнаступа" - РИА Новости, 11.09.2023

"Пора им на свалку". В Европе начали извлекать уроки из "контрнаступа"

Попытки украинского контрнаступления обнажили имеющиеся на Западе трудности с тяжелой техникой. В частности, с танками. Оказалось, что ни "Леопарды", ни... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T08:00

2023-09-11T08:00

2023-09-11T08:04

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Попытки украинского контрнаступления обнажили имеющиеся на Западе трудности с тяжелой техникой. В частности, с танками. Оказалось, что ни "Леопарды", ни "Челленджеры" не способны обеспечить решающее преимущество. О том, как европейские политики и оружейники решают эту проблему, — в материале РИА Новости.В поисках оружия прорываИдея создания новой платформы, которая стала бы основной для армий стран — членов ЕС, родилась еще в 2017-м — это обсуждали Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.Этим летом глава Минобороны ФРГ Борис Писториус и его французский коллега Себастьян Лекорню сообщили, что готовы вернуться к проекту.Отчасти это связано с провалом украинского наступления и крайне неудачным опытом применения тяжелой техники — даже новейшие "Леопарды" 2А6 не стали оружием прорыва, как надеялись на Западе. В редких — для современных конфликтов вообще и этого в частности — танковых дуэлях наши Т-90М "Прорыв", по словам военных, демонстрируют превосходство над немецкими машинами. Из-за этого все контрнаступление свелось к артиллерийским обстрелам и атакам пехоты. Особых успехов до сих пор нет: ВСУ по-прежнему остаются в предполье первой линии российской обороны. А в бой уже бросили элитные резервы, которые берегли для второго этапа операции."Несмотря на большие усилия по доставке "Леопардов" и других западных танков, украинская бронетехника не смогла обеспечить сжатый кулак, необходимый для прорыва обороны", — отмечали месяц назад в The Guardian.И хотя европейские боевые машины поставляли Киеву в неполной комплектации, в Париже и Берлине, судя по всему, поняли: пора обновлять арсеналы.Новая платформаКак сообщает американский портал DefenseNews, Лекорню и Писториус обсудят проект 22 сентября. К концу года должны принять "дорожную карту" создания "танка будущего".Детали обсуждаются. Есть несколько вариантов новой платформы, получившей название MGCS — Main Ground Combat System. На роль разработчика и производителя претендует франко-германское предприятие KNDS, образованное после слияния Krauss-Maffei Wegmann с Nexter, и немецкий концерн Rheinmetall.Спорят, в частности, об орудии: калибр 130 миллиметров или 140. По данным DefenseNews, проектировщики внимательно изучат бои на Украине, чтобы найти баланс между мобильностью и защищенностью.При этом ожидается, что танк оснастят автоматом заряжания. Этот механизм уже давно стал неотъемлемой частью советской и российской техники, но в западной школе танкостроения от него предпочитали отказываться.Задержки и трудностиПервые образцы MGCS собирались отправить в войска к 2035-му. Однако сроки уже сдвигают. Так, в интервью немецкому журналу Focus глава Rheinmetall Армин Паппергер говорил о 2040-м."В любом случае это очень большой период времени. Мы даже не знаем, что будет через два года. Стоит ли планировать до 2040-го?" — рассуждал он.При этом Берлин даже в этом году выделил на проект 83,5 миллиона евро.Дополнительные проблемы создает сама концепция "общеевропейского танка". К работе хотят привлечь слишком много компаний. И у каждой есть собственные проекты. Так, Rheinmetall представил Panther KF51, а KNDS намерена к 2025-му поставить бундесверу первые танки Leopard 2A8.У Франции менее выгодное положение, и Париж остро нуждается в новинке. Нынешний основной боевой танк "Леклерк" сняли с производства еще в 2008-м.Примечательно и то, что Берлин одновременно действует в обход соседа. По данным немецкого издания Handelsblatt, Германия, параллельно проекту MGCS, договаривается о создании еще одного танка с Италией, Испанией и Швецией.Все это ставит под угрозу реализацию амбициозных планов лидеров европейской оружейной промышленности. Да и концерны до недавних пор были куда более заинтересованы в выпуске уже имеющихся моделей, спрос на которые рос накануне контрнаступления ВСУ. Однако реклама в виде горящих в запорожских степях "Леопардов" и "Челленджеров" поумерила пыл потенциальных покупателей. И в ЕС задумались о кардинальном перевооружении.

https://ria.ru/20230905/challenger-1894385164.html

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

в мире, германия, европа, евросоюз, вооруженные силы украины, франция