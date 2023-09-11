https://ria.ru/20230911/svo-1895615249.html

ВСУ понесли большие потери при попытке наступления у поселка Опытное в ДНР

ВСУ понесли большие потери при попытке наступления у поселка Опытное в ДНР - РИА Новости, 11.09.2023

ВСУ понесли большие потери при попытке наступления у поселка Опытное в ДНР

Украинские войска пытались наступать при помощи танков и БМП в районе поселка Опытное, но понесли серьезные потери, заявил в Telegram-канале временно... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:28

2023-09-11T16:28

2023-09-11T16:50

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894814198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6208943e6b59de21ef43507698a99a1.jpg

ДОНЕЦК, 11 сен — РИА Новости. Украинские войска пытались наступать при помощи танков и БМП в районе поселка Опытное, но понесли серьезные потери, заявил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. "Видим, что противник активизировался в направлении населенного пункта Опытное, задействовал танки, БМП, понес достаточно серьезные потери, но бои продолжаются, противник пытается улучшить там, на том направлении, свои позиции. Есть понимание, что дальше будут предпринимать наши подразделения, каких-то серьезных опасений нет", — сказал он в видеообращении.По словам Пушилина, на Краснолиманском направлении существенных изменений нет. Там ВСУ предприняли несколько мелких атак в направлении Торского и Серебрянского лесничества, но российские подразделения отбили все эти попытки. Серьезных признаков активизации боевых действий на этом направлении сейчас не наблюдается, добавил руководитель ДНР. На Артемовском направлении, отметил он, была зафиксирована "оперативная пауза": там украинские войска начали перегруппировку и замену передовых штурмовых отрядов. В направлениях Андреевки и Курдюмовки противник пытался улучшить позиции, применив артиллерию, но успехов не имел, добавил Пушилин. На Марьинском направлении существенных изменений тоже нет, а ситуация на Угледарском направлении остается под контролем, заключил он.

https://ria.ru/20230911/vsu-1895572312.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины