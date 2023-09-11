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Российские военные отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 11.09.2023

Российские военные отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы РФ отбили три атаки ВСУ на краснолиманском направлении, а также уничтожили до 70 военных ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:24

2023-09-11T13:24

2023-09-11T13:34

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ отбили три атаки ВСУ на краснолиманском направлении, а также уничтожили до 70 военных ВСУ, сообщили в Минобороны России."На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ западнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20", - сообщили в ведомстве.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)