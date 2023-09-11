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Российские военные отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 11.09.2023
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Вооруженные силы РФ отбили три атаки ВСУ на краснолиманском направлении, а также уничтожили до 70 военных ВСУ, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:24
2023-09-11T13:24
2023-09-11T13:34
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ отбили три атаки ВСУ на краснолиманском направлении, а также уничтожили до 70 военных ВСУ, сообщили в Минобороны России."На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ западнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20", - сообщили в ведомстве.
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении