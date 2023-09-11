https://ria.ru/20230911/svo-1895501888.html

Российские военные нанесли удары по позициям ВСУ на Херсонском направлении

Российские военные нанесли удары по позициям ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 11.09.2023

Российские военные нанесли удары по позициям ВСУ на Херсонском направлении

Бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили под Херсоном украинские гаубицу "Мста-Б" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетами и боекомплектами,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T10:43

2023-09-11T10:43

2023-09-11T11:28

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 сен — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили под Херсоном украинские гаубицу "Мста-Б" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетами и боекомплектами, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожен: 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, потери: 3 военнослужащих ВСУ уничтожены, 4 получили ранения. На каховском направлении уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, потери: 5 военнослужащих ВСУ погибли, 2 получили ранения", — сказал собеседник агентства.В районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, российские военные нанесли удар по позициям украинских войск, ликвидировав шестерых боевиков.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживает Украина.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

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херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность