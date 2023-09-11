https://ria.ru/20230911/svo-1895501888.html
Российские военные нанесли удары по позициям ВСУ на Херсонском направлении
Российские военные нанесли удары по позициям ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 11.09.2023
Российские военные нанесли удары по позициям ВСУ на Херсонском направлении
Бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили под Херсоном украинские гаубицу "Мста-Б" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетами и боекомплектами,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T10:43
2023-09-11T10:43
2023-09-11T11:28
специальная военная операция на украине
херсон
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безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 сен — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили под Херсоном украинские гаубицу "Мста-Б" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетами и боекомплектами, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожен: 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, потери: 3 военнослужащих ВСУ уничтожены, 4 получили ранения. На каховском направлении уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, потери: 5 военнослужащих ВСУ погибли, 2 получили ранения", — сказал собеседник агентства.В районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, российские военные нанесли удар по позициям украинских войск, ликвидировав шестерых боевиков.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживает Украина.
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херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные нанесли удары по позициям ВСУ на Херсонском направлении
ВС России за сутки уничтожили гаубицу "Мста-Б" и миномет ВСУ под Херсоном
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 сен — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили под Херсоном украинские гаубицу "Мста-Б" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетами и боекомплектами, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожен: 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, потери: 3 военнослужащих ВСУ уничтожены, 4 получили ранения. На каховском направлении уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, потери: 5 военнослужащих ВСУ погибли, 2 получили ранения", — сказал собеседник агентства.
В районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, российские военные нанесли удар по позициям украинских войск, ликвидировав шестерых боевиков.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать регион. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, удерживает Украина.
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