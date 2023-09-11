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Свыше 40 светофоров отремонтировали в Подмосковье - РИА Новости, 11.09.2023
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Новости Подмосковья
 
15:05 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/svetofor-1895593829.html
Свыше 40 светофоров отремонтировали в Подмосковье
Свыше 40 светофоров отремонтировали в Подмосковье - РИА Новости, 11.09.2023
Свыше 40 светофоров отремонтировали в Подмосковье
Специалисты Мосавтодора провели ремонт более 40 светофорных объектов, расположенных на региональных дорогах Подмосковья, сообщает пресс-служба Минтранса... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:05
2023-09-11T15:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
воскресенск
мосавтодор
котельники
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Специалисты Мосавтодора провели ремонт более 40 светофорных объектов, расположенных на региональных дорогах Подмосковья, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области. Работы были организованы на 37 дорогах для снижения аварийности в целях реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Специалисты каждый год проверяют исправность светофоров и при необходимости организуют ремонтные работы. В настоящее время ремонт провели в 20 муниципалитетах, перенастроив, отрегулировав и заменив старое оборудование более, чем на 40 светофорных объектах. Как отметили в пресс-службе, работы по ремонту светофоров провели в Котельниках, Воскресенске, Серпухове, Раменском, Домодедове, Фрязине, Сергиевом Посаде, Чехове. В Климовске работы были организованы на пересечении улицы Победы и улицы Ленина, а также вблизи школы №3. В Ступине — на Каширском шоссе вблизи поворота на село Шугарово, в Балашихе — на Носовихинском шоссе в микрорайоне Железнодорожный. В Одинцове — на Можайском шоссе в поселке Часцы. Кроме того, ремонт провели в Егорьевске на пересечении улицы Антипова и улицы Хлебникова, в Шатуре на пересечении проспекта Ильича и улицы Клары Цеткин, в Щелкове на Фряновском шоссе в деревне Трубино, и в Озерах на пересечении улицы Ленина и Советского переулка. Сейчас работы продолжаются, до конца текущего года запланировано отремонтировать еще порядка 40 светофоров.
https://ria.ru/20230724/svetofory-1885956838.html
московская область (подмосковье)
воскресенск
котельники
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московская область (подмосковье), воскресенск, мосавтодор, котельники
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Воскресенск, Мосавтодор, Котельники

Свыше 40 светофоров отремонтировали в Подмосковье

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСветофор
Светофор - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Светофор
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Специалисты Мосавтодора провели ремонт более 40 светофорных объектов, расположенных на региональных дорогах Подмосковья, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.
Работы были организованы на 37 дорогах для снижения аварийности в целях реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Специалисты каждый год проверяют исправность светофоров и при необходимости организуют ремонтные работы. В настоящее время ремонт провели в 20 муниципалитетах, перенастроив, отрегулировав и заменив старое оборудование более, чем на 40 светофорных объектах.
Как отметили в пресс-службе, работы по ремонту светофоров провели в Котельниках, Воскресенске, Серпухове, Раменском, Домодедове, Фрязине, Сергиевом Посаде, Чехове. В Климовске работы были организованы на пересечении улицы Победы и улицы Ленина, а также вблизи школы №3. В Ступине — на Каширском шоссе вблизи поворота на село Шугарово, в Балашихе — на Носовихинском шоссе в микрорайоне Железнодорожный. В Одинцове — на Можайском шоссе в поселке Часцы.
Кроме того, ремонт провели в Егорьевске на пересечении улицы Антипова и улицы Хлебникова, в Шатуре на пересечении проспекта Ильича и улицы Клары Цеткин, в Щелкове на Фряновском шоссе в деревне Трубино, и в Озерах на пересечении улицы Ленина и Советского переулка. Сейчас работы продолжаются, до конца текущего года запланировано отремонтировать еще порядка 40 светофоров.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ВоскресенскМосавтодорКотельники
 
 
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