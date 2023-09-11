https://ria.ru/20230911/sud-1895683836.html
В США перенесли начало процесса над Винником на сентябрь 2024 года
В США перенесли начало процесса над Винником на сентябрь 2024 года - РИА Новости, 11.09.2023
В США перенесли начало процесса над Винником на сентябрь 2024 года
Суд в США перенес начало процесса над обвиняемым в киберпреступлениях гражданином РФ Александром Винником с февраля на сентябрь 2024 года, свидетельствует... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T21:02
2023-09-11T21:02
2023-09-11T21:06
сша
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вашингтон (штат)
александр винник
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА новости. Суд в США перенес начало процесса над обвиняемым в киберпреступлениях гражданином РФ Александром Винником с февраля на сентябрь 2024 года, свидетельствует опубликованный в понедельник документ суда. Ранее планировалось, что процесс в Калифорнии начнется в феврале, но, как ранее сообщил РИА Новости адвокат Аркадий Бух, защита запросила перенос процесса на более позднее время. Дополнительное время необходимо для ознакомления с документами дела и подготовкой к суду, пояснил адвокат, лишь недавно подключившейся к работе с Винником. Первая досудебная конференция, на которой обычно утверждаются в основном технические детали предстоящего процесса, намечена на 17 сентября, любые изменения в утвержденный судом график стороны обязаны запросить не позднее, чем за пять дней до этой даты. Гражданин РФ Александр Винник был экстрадирован в США из Греции в прошлом году. Его обвиняют в создании биржи криптовалют BTC-e, через которую, как считает американская прокуратура, было отмыто четыре миллиарда долларов. В случае признания виновным россиянину грозит 55 лет тюрьмы. Ранее адвокат Аркадий Бух назвал дело Винника одним из крупнейших в сфере киберпреступности в истории.
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сша, россия, вашингтон (штат), александр винник
США, Россия, Вашингтон (штат), Александр Винник
В США перенесли начало процесса над Винником на сентябрь 2024 года
Суд в США перенес начало процесса над гражданином РФ на сентябрь 2024 год