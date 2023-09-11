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Глава Бразилии изучит соглашение с МУС из-за ордера на арест Путина - РИА Новости, 11.09.2023
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19:41 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/sud-1895673529.html
Глава Бразилии изучит соглашение с МУС из-за ордера на арест Путина
Глава Бразилии изучит соглашение с МУС из-за ордера на арест Путина - РИА Новости, 11.09.2023
Глава Бразилии изучит соглашение с МУС из-за ордера на арест Путина
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что хочет изучить соглашение страны с Международным уголовным судом (МУС), который выдал не имеющий... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T19:41
2023-09-11T19:41
в мире
россия
бразилия
москва
луис инасиу лула да силва
владимир путин
мария львова-белова
международный уголовный суд
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 сен – РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что хочет изучить соглашение страны с Международным уголовным судом (МУС), который выдал не имеющий юридической силы и признанный в России ничтожным ордер на арест президента РФ Владимира Путина, сообщает новостной портал G1. Ранее бразильский президент в интервью индийскому телеканалу Firstpost заявил, что Путин легко может приехать в Бразилию, потому что до тех пор, пока он является президентом, "нет ни единого шанса на то, что он будет задержан" в связи с ордером МУС. Однако позднее Лула да Силва уточнил, что решение о действиях в отношении Путина в случае его приезда в Бразилию будет зависеть от бразильской судебной системы. Отвечая на вопрос о том, выведет ли он Бразилию из МУС, Лула да Силва ответил, что ему необходимо лучше изучить соглашение, отмечает СМИ. "Я не говорю, что собираюсь покинуть суд... Я хочу знать, что заставило Бразилию принять решение о подписании соглашения. Это все, что я хочу знать", - приводит G1 слова президента. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. В мае МВД России заочно предъявило обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Росарио Сальваторе Айтале, они объявлены в розыск. В июле ведомство объявило в розыск ещё одну судью МУС Томоко Аканэ, следует из ведомственной базы разыскиваемых. По данным СК РФ, Аканэ была одной из судей, вынесших "незаконные решения об аресте" Путина и Львовой-Беловой.
https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html
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в мире, россия, бразилия, москва, луис инасиу лула да силва, владимир путин, мария львова-белова, международный уголовный суд, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, Бразилия, Москва, Луис Инасиу Лула да Силва, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Международный уголовный суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава Бразилии изучит соглашение с МУС из-за ордера на арест Путина

G1: Лула да Силва изучит соглашение Бразилии с МУС из-за ордера на арест Путина

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Международного уголовного суда в Гааге
Вид на здание Международного уголовного суда в Гааге - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Международного уголовного суда в Гааге. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 сен – РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что хочет изучить соглашение страны с Международным уголовным судом (МУС), который выдал не имеющий юридической силы и признанный в России ничтожным ордер на арест президента РФ Владимира Путина, сообщает новостной портал G1.
Ранее бразильский президент в интервью индийскому телеканалу Firstpost заявил, что Путин легко может приехать в Бразилию, потому что до тех пор, пока он является президентом, "нет ни единого шанса на то, что он будет задержан" в связи с ордером МУС. Однако позднее Лула да Силва уточнил, что решение о действиях в отношении Путина в случае его приезда в Бразилию будет зависеть от бразильской судебной системы.
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Отвечая на вопрос о том, выведет ли он Бразилию из МУС, Лула да Силва ответил, что ему необходимо лучше изучить соглашение, отмечает СМИ.
"Я не говорю, что собираюсь покинуть суд... Я хочу знать, что заставило Бразилию принять решение о подписании соглашения. Это все, что я хочу знать", - приводит G1 слова президента.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
В мае МВД России заочно предъявило обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Росарио Сальваторе Айтале, они объявлены в розыск. В июле ведомство объявило в розыск ещё одну судью МУС Томоко Аканэ, следует из ведомственной базы разыскиваемых. По данным СК РФ, Аканэ была одной из судей, вынесших "незаконные решения об аресте" Путина и Львовой-Беловой.
Президент Бразилии Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Глава Бразилии уточнил заявление о возможном приезде Путина на саммит G20
Вчера, 11:07
 
В миреРоссияБразилияМоскваЛуис Инасиу Лула да СилваВладимир ПутинМария Львова-БеловаМеждународный уголовный судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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