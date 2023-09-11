Глава Бразилии изучит соглашение с МУС из-за ордера на арест Путина
G1: Лула да Силва изучит соглашение Бразилии с МУС из-за ордера на арест Путина
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Международного уголовного суда в Гааге
Вид на здание Международного уголовного суда в Гааге. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 сен – РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что хочет изучить соглашение страны с Международным уголовным судом (МУС), который выдал не имеющий юридической силы и признанный в России ничтожным ордер на арест президента РФ Владимира Путина, сообщает новостной портал G1.
Ранее бразильский президент в интервью индийскому телеканалу Firstpost заявил, что Путин легко может приехать в Бразилию, потому что до тех пор, пока он является президентом, "нет ни единого шанса на то, что он будет задержан" в связи с ордером МУС. Однако позднее Лула да Силва уточнил, что решение о действиях в отношении Путина в случае его приезда в Бразилию будет зависеть от бразильской судебной системы.
Отвечая на вопрос о том, выведет ли он Бразилию из МУС, Лула да Силва ответил, что ему необходимо лучше изучить соглашение, отмечает СМИ.
"Я не говорю, что собираюсь покинуть суд... Я хочу знать, что заставило Бразилию принять решение о подписании соглашения. Это все, что я хочу знать", - приводит G1 слова президента.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
В мае МВД России заочно предъявило обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Росарио Сальваторе Айтале, они объявлены в розыск. В июле ведомство объявило в розыск ещё одну судью МУС Томоко Аканэ, следует из ведомственной базы разыскиваемых. По данным СК РФ, Аканэ была одной из судей, вынесших "незаконные решения об аресте" Путина и Львовой-Беловой.