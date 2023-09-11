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Суд вынес приговор экс-чиновнику Россельхознадзора за педофилию и взятку - РИА Новости, 11.09.2023
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11:05 11.09.2023 (обновлено: 11:09 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/sud-1895509998.html
Суд вынес приговор экс-чиновнику Россельхознадзора за педофилию и взятку
Суд вынес приговор экс-чиновнику Россельхознадзора за педофилию и взятку - РИА Новости, 11.09.2023
Суд вынес приговор экс-чиновнику Россельхознадзора за педофилию и взятку
Суд приговорил к 12 годам колонии и штрафу 18,8 миллиона рублей экс-чиновника Россельхознадзора Дмитрия Натарова за взятку и педофилию, сообщается в... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T11:05
2023-09-11T11:09
происшествия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
дмитрий натаров
кирилл бельский
шота горгадзе
единая россия
москва
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Суд приговорил к 12 годам колонии и штрафу 18,8 миллиона рублей экс-чиновника Россельхознадзора Дмитрия Натарова за взятку и педофилию, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы."Савеловский районный суд приговорил 44-летнего теперь уже бывшего помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Дмитрия Натарова к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в двукратном размере суммы взятки, то есть в размере более 18,8 миллиона рублей", - говорится в релизе.Дополнительно ему 10 лет после освобождения из колонии запретили занимать должности на государственной службе.Он признан виновным во взяточничестве и педофилии, а именно развратных действиях в отношении ребенка. Натаров взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.По словам адвоката обвиняемого Кирилла Бельского, потерпевший по эпизоду о взяточничестве – он же отец девочки из эпизода о развратных действиях – утверждал, что, как владелец крупной фирмы по производству зерна, он 10 лет ежемесячно выплачивал Натарову деньги за покровительство. Речь идет о сумме около 6 миллионов рублей.Что касается обвинения в педофилии, как заявляет защита девочки, Натаров был другом ее семьи и начал посылать ей "непристойные сообщения", когда ей было 13 лет. Когда же девочке исполнилось 15, она согласилась сходить с Натаровым в кинотеатр, где он арендовал приватный зал, утверждал адвокат потерпевшей Шота Горгадзе.После публикации в СМИ информации о возможной связи Натарова с девочкой-подростком секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак попросил уволить чиновника, что и было сделано. Защита Натарова отмечает, что он ушел с поста по собственному желанию, чтобы не портить репутацию Россельхознадзора.
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происшествия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), дмитрий натаров, кирилл бельский, шота горгадзе, единая россия, москва
Происшествия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Дмитрий Натаров, Кирилл Бельский, Шота Горгадзе, Единая Россия, Москва
Суд вынес приговор экс-чиновнику Россельхознадзора за педофилию и взятку

Суд дал 12 лет экс-чиновнику Россельхознадзора Натарову за педофилию и взятку

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Суд приговорил к 12 годам колонии и штрафу 18,8 миллиона рублей экс-чиновника Россельхознадзора Дмитрия Натарова за взятку и педофилию, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.
"Савеловский районный суд приговорил 44-летнего теперь уже бывшего помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Дмитрия Натарова к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в двукратном размере суммы взятки, то есть в размере более 18,8 миллиона рублей", - говорится в релизе.
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Дополнительно ему 10 лет после освобождения из колонии запретили занимать должности на государственной службе.
Он признан виновным во взяточничестве и педофилии, а именно развратных действиях в отношении ребенка. Натаров взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.
По словам адвоката обвиняемого Кирилла Бельского, потерпевший по эпизоду о взяточничестве – он же отец девочки из эпизода о развратных действиях – утверждал, что, как владелец крупной фирмы по производству зерна, он 10 лет ежемесячно выплачивал Натарову деньги за покровительство. Речь идет о сумме около 6 миллионов рублей.
Что касается обвинения в педофилии, как заявляет защита девочки, Натаров был другом ее семьи и начал посылать ей "непристойные сообщения", когда ей было 13 лет. Когда же девочке исполнилось 15, она согласилась сходить с Натаровым в кинотеатр, где он арендовал приватный зал, утверждал адвокат потерпевшей Шота Горгадзе.
После публикации в СМИ информации о возможной связи Натарова с девочкой-подростком секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак попросил уволить чиновника, что и было сделано. Защита Натарова отмечает, что он ушел с поста по собственному желанию, чтобы не портить репутацию Россельхознадзора.
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ПроисшествияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Дмитрий НатаровКирилл БельскийШота ГоргадзеЕдиная РоссияМосква
 
 
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