https://ria.ru/20230911/sud-1895509998.html

Суд вынес приговор экс-чиновнику Россельхознадзора за педофилию и взятку

Суд вынес приговор экс-чиновнику Россельхознадзора за педофилию и взятку - РИА Новости, 11.09.2023

Суд вынес приговор экс-чиновнику Россельхознадзора за педофилию и взятку

Суд приговорил к 12 годам колонии и штрафу 18,8 миллиона рублей экс-чиновника Россельхознадзора Дмитрия Натарова за взятку и педофилию, сообщается в... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T11:05

2023-09-11T11:05

2023-09-11T11:09

происшествия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

дмитрий натаров

кирилл бельский

шота горгадзе

единая россия

москва

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Суд приговорил к 12 годам колонии и штрафу 18,8 миллиона рублей экс-чиновника Россельхознадзора Дмитрия Натарова за взятку и педофилию, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы."Савеловский районный суд приговорил 44-летнего теперь уже бывшего помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Дмитрия Натарова к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в двукратном размере суммы взятки, то есть в размере более 18,8 миллиона рублей", - говорится в релизе.Дополнительно ему 10 лет после освобождения из колонии запретили занимать должности на государственной службе.Он признан виновным во взяточничестве и педофилии, а именно развратных действиях в отношении ребенка. Натаров взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.По словам адвоката обвиняемого Кирилла Бельского, потерпевший по эпизоду о взяточничестве – он же отец девочки из эпизода о развратных действиях – утверждал, что, как владелец крупной фирмы по производству зерна, он 10 лет ежемесячно выплачивал Натарову деньги за покровительство. Речь идет о сумме около 6 миллионов рублей.Что касается обвинения в педофилии, как заявляет защита девочки, Натаров был другом ее семьи и начал посылать ей "непристойные сообщения", когда ей было 13 лет. Когда же девочке исполнилось 15, она согласилась сходить с Натаровым в кинотеатр, где он арендовал приватный зал, утверждал адвокат потерпевшей Шота Горгадзе.После публикации в СМИ информации о возможной связи Натарова с девочкой-подростком секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак попросил уволить чиновника, что и было сделано. Защита Натарова отмечает, что он ушел с поста по собственному желанию, чтобы не портить репутацию Россельхознадзора.

https://ria.ru/20230831/zaderzhanie-1893523622.html

https://ria.ru/20230816/lopyrev-1890444521.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), дмитрий натаров, кирилл бельский, шота горгадзе, единая россия, москва