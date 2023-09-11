Суд вынес приговор экс-чиновнику Россельхознадзора за педофилию и взятку
Суд дал 12 лет экс-чиновнику Россельхознадзора Натарову за педофилию и взятку
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Суд приговорил к 12 годам колонии и штрафу 18,8 миллиона рублей экс-чиновника Россельхознадзора Дмитрия Натарова за взятку и педофилию, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.
"Савеловский районный суд приговорил 44-летнего теперь уже бывшего помощника руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Дмитрия Натарова к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в двукратном размере суммы взятки, то есть в размере более 18,8 миллиона рублей", - говорится в релизе.
Дополнительно ему 10 лет после освобождения из колонии запретили занимать должности на государственной службе.
Он признан виновным во взяточничестве и педофилии, а именно развратных действиях в отношении ребенка. Натаров взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.
По словам адвоката обвиняемого Кирилла Бельского, потерпевший по эпизоду о взяточничестве – он же отец девочки из эпизода о развратных действиях – утверждал, что, как владелец крупной фирмы по производству зерна, он 10 лет ежемесячно выплачивал Натарову деньги за покровительство. Речь идет о сумме около 6 миллионов рублей.
Что касается обвинения в педофилии, как заявляет защита девочки, Натаров был другом ее семьи и начал посылать ей "непристойные сообщения", когда ей было 13 лет. Когда же девочке исполнилось 15, она согласилась сходить с Натаровым в кинотеатр, где он арендовал приватный зал, утверждал адвокат потерпевшей Шота Горгадзе.
После публикации в СМИ информации о возможной связи Натарова с девочкой-подростком секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак попросил уволить чиновника, что и было сделано. Защита Натарова отмечает, что он ушел с поста по собственному желанию, чтобы не портить репутацию Россельхознадзора.