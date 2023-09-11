https://ria.ru/20230911/studenty-1895585798.html
Ректор ДВФУ рассказал о студентах из КНДР
Ректор ДВФУ рассказал о студентах из КНДР - РИА Новости, 11.09.2023
Ректор ДВФУ рассказал о студентах из КНДР
Двадцать абитуриентов из КНДР в этом году поступили на образовательные программы Дальневосточного федерального университета, сообщил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:43
2023-09-11T14:43
2023-09-11T14:43
владивосток
борис коробец
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
общество
кндр (северная корея)
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Двадцать абитуриентов из КНДР в этом году поступили на образовательные программы Дальневосточного федерального университета, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме ректор Борис Коробец. "У нас более 400 ребят изучают корейский язык, культуру. Отдельное внимание мы уделяем дружеским отношениям и совместным программам с КНДР. В этом году поступило 20 ребят (из КНДР) на образовательные программы. Эти ребята являются полноценной частью студенческой среды, живут в общежитиях кампуса вместе с ребятами из других стран и прекрасно себя чувствуют не территории нашей страны, все больше влюбляются в нее и укрепляют дружбу наших государств", - сказал Коробец. Он уточнил, что всего сейчас в вузе учатся 38 студентов из Северной Кореи. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, борис коробец, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, общество, кндр (северная корея)
Владивосток, Борис Коробец, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023, Общество, КНДР (Северная Корея)
Ректор ДВФУ рассказал о студентах из КНДР
Ректор ДВФУ Коробец: в этом году в вуз поступили 20 абитуриентов из КНДР
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Двадцать абитуриентов из КНДР в этом году поступили на образовательные программы Дальневосточного федерального университета, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме ректор Борис Коробец.
"У нас более 400 ребят изучают корейский язык, культуру. Отдельное внимание мы уделяем дружеским отношениям и совместным программам с КНДР. В этом году поступило 20 ребят (из КНДР) на образовательные программы. Эти ребята являются полноценной частью студенческой среды, живут в общежитиях кампуса вместе с ребятами из других стран и прекрасно себя чувствуют не территории нашей страны, все больше влюбляются в нее и укрепляют дружбу наших государств", - сказал Коробец.
Он уточнил, что всего сейчас в вузе учатся 38 студентов из Северной Кореи.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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