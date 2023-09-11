https://ria.ru/20230911/studenty-1895585798.html

Ректор ДВФУ рассказал о студентах из КНДР

Ректор ДВФУ рассказал о студентах из КНДР - РИА Новости, 11.09.2023

Ректор ДВФУ рассказал о студентах из КНДР

Двадцать абитуриентов из КНДР в этом году поступили на образовательные программы Дальневосточного федерального университета, сообщил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:43

2023-09-11T14:43

2023-09-11T14:43

владивосток

борис коробец

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

общество

кндр (северная корея)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895478928_0:57:3099:1800_1920x0_80_0_0_878afab4365f09cbbb598be1fda4a084.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Двадцать абитуриентов из КНДР в этом году поступили на образовательные программы Дальневосточного федерального университета, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме ректор Борис Коробец. "У нас более 400 ребят изучают корейский язык, культуру. Отдельное внимание мы уделяем дружеским отношениям и совместным программам с КНДР. В этом году поступило 20 ребят (из КНДР) на образовательные программы. Эти ребята являются полноценной частью студенческой среды, живут в общежитиях кампуса вместе с ребятами из других стран и прекрасно себя чувствуют не территории нашей страны, все больше влюбляются в нее и укрепляют дружбу наших государств", - сказал Коробец. Он уточнил, что всего сейчас в вузе учатся 38 студентов из Северной Кореи. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230906/sblizhenie-1894433159.html

владивосток

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владивосток, борис коробец, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, общество, кндр (северная корея)