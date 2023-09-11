https://ria.ru/20230911/strakhi-1892844264.html

Снится один и тот же кошмар, где я тону в море. "Страхи/Детские травмы"

Снится один и тот же кошмар, где я тону в море. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 11.09.2023

Снится один и тот же кошмар, где я тону в море. "Страхи/Детские травмы"

Когда Артемию было 4 года, он поехал с родителями на море. В один из дней был шторм, однако отец Артемия все равно решил искупаться и взял с собой сына. Обоих накрыла двухметровая волна. Дальше — темнота. Очнулся герой уже на песке. После этого герою стали сниться кошмары, где волна уносит его в открытое море. Как избавиться от навязчивых снов?

2023-09-11T12:00

2023-09-11T12:00

2023-09-11T12:00

страхи

море

сон

семья

наталья лосева

психология

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Снится один и тот же кошмар, где я тону в море. "Страхи/Детские травмы" Когда Артемию было 4 года, он поехал с родителями на море. В один из дней был шторм, однако отец Артемия все равно решил искупаться и взял с собой сына. Обоих накрыла двухметровая волна. Дальше — темнота. Очнулся герой уже на песке. После этого герою стали сниться кошмары, где волна уносит его в открытое море. Как избавиться от навязчивых снов? audio/mpeg

Снится один и тот же кошмар, где я тону в море. "Страхи/Детские травмы" Когда Артемию было 4 года, он поехал с родителями на море. В один из дней был шторм, однако отец Артемия все равно решил искупаться и взял с собой сына. Обоих накрыла двухметровая волна. Дальше — темнота. Очнулся герой уже на песке. После этого герою стали сниться кошмары, где волна уносит его в открытое море. Как избавиться от навязчивых снов? audio/mpeg

Историю героя Артемия разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

море, сон, семья, наталья лосева, психология, аудио