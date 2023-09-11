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Снится один и тот же кошмар, где я тону в море. "Страхи/Детские травмы"
Снится один и тот же кошмар, где я тону в море. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 11.09.2023
Снится один и тот же кошмар, где я тону в море. "Страхи/Детские травмы"
Когда Артемию было 4 года, он поехал с родителями на море. В один из дней был шторм, однако отец Артемия все равно решил искупаться и взял с собой сына. Обоих накрыла двухметровая волна. Дальше — темнота. Очнулся герой уже на песке. После этого герою стали сниться кошмары, где волна уносит его в открытое море. Как избавиться от навязчивых снов?
2023-09-11T12:00
2023-09-11T12:00
2023-09-11T12:00
страхи
море
сон
семья
наталья лосева
психология
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Снится один и тот же кошмар, где я тону в море. "Страхи/Детские травмы"
Когда Артемию было 4 года, он поехал с родителями на море. В один из дней был шторм, однако отец Артемия все равно решил искупаться и взял с собой сына. Обоих накрыла двухметровая волна. Дальше — темнота. Очнулся герой уже на песке. После этого герою стали сниться кошмары, где волна уносит его в открытое море. Как избавиться от навязчивых снов?
audio/mpeg
Снится один и тот же кошмар, где я тону в море. "Страхи/Детские травмы"
Когда Артемию было 4 года, он поехал с родителями на море. В один из дней был шторм, однако отец Артемия все равно решил искупаться и взял с собой сына. Обоих накрыла двухметровая волна. Дальше — темнота. Очнулся герой уже на песке. После этого герою стали сниться кошмары, где волна уносит его в открытое море. Как избавиться от навязчивых снов?
audio/mpeg
Историю героя Артемия разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
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море, сон, семья, наталья лосева, психология, аудио
Страхи, Море, сон, Семья, Наталья Лосева, Психология
Снится один и тот же кошмар, где я тону в море. "Страхи/Детские травмы"
Когда Артемию было 4 года, он поехал с родителями на море. В один из дней был шторм, однако отец Артемия все равно решил искупаться и взял с собой сына. Обоих накрыла двухметровая волна. Дальше — темнота. Очнулся герой уже на песке. После этого герою стали сниться кошмары, где волна уносит его в открытое море. Как избавиться от навязчивых снов?