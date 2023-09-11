https://ria.ru/20230911/stender-1895464544.html

"Росатом" намерен построить первый отечественный стендер для СПГ-проектов

"Росатом" намерен построить первый отечественный стендер для СПГ-проектов - РИА Новости, 11.09.2023

"Росатом" намерен построить первый отечественный стендер для СПГ-проектов

"Росатом" планирует в 2024 году построить первый отечественный стендер - комплекс оборудования для отгрузки сжиженного природного газа на газовозы и обратно,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T07:29

2023-09-11T07:29

2023-09-11T07:29

экономика

владивосток

вэф-2023

андрей никипелов

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. "Росатом" планирует в 2024 году построить первый отечественный стендер - комплекс оборудования для отгрузки сжиженного природного газа на газовозы и обратно, сдать его заказчику предполагается в 2025 году, сообщил заместитель генерального директора по машиностроению и индустриальным решениям атомной госкорпорации Андрей Никипелов. "Мы занимаемся стендерами отгрузки - аппаратурой, которая позволяет отгружать и принимать СПГ в больших объемах. Сегодня уже закончена фаза разработки проекта и конструкторской документации, идет изготовление ключевых узлов и компонентов, в этом году закончим их испытания. Рассчитываем на то, что целиком стендер будет готов к испытаниям в следующем году, и в 2025 году отгрузим его заказчику", - сказал Никипелов на сессии "Переработка нефти и газа: локомотив экономического роста" Восточного экономического форума. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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экономика, владивосток, вэф-2023, андрей никипелов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"