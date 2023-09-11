https://ria.ru/20230911/stantsii-1895442869.html

В Минэнерго рассказали о правилах размещения зарядных станций на АЗС

В Минэнерго рассказали о правилах размещения зарядных станций на АЗС - РИА Новости, 11.09.2023

В Минэнерго рассказали о правилах размещения зарядных станций на АЗС

Установка зарядных станций для электромобилей на АЗС в России должна осуществляться разумно, станции следует размещать там, где есть техническая возможность и... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T04:16

2023-09-11T04:16

2023-09-11T04:17

экономика

технологии

россия

владивосток

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Установка зарядных станций для электромобилей на АЗС в России должна осуществляться разумно, станции следует размещать там, где есть техническая возможность и не будет проблем по мощности, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "Тема хорошая, но надо подходить к ней разумно", - сказал министр. По его словам, устанавливать электрозаправочные станции "имеет смысл там, где есть техническая возможность, и где есть возможность дальнейшего увеличения потребляемой электрической мощности". Правительство РФ поручило министерству экономического развития подготовить предложения по обязательной установке заправочных станций для электромобилей на АЗС. Как сообщили РИА Новости в Минэкономразвития, профильные министерства и представители автозаправочного бизнеса сформировали предложения для рассмотрения их в правительстве. Как отметили в министерстве, для формирования предложений информацию представили 26 торговых представительств, также был рассмотрен опыт зарубежных стран в развитии этого направления. Со стороны бизнеса были выдвинуты предложения по установке ЭЗС по федеральным трассам с интервальным промежутком в 100 километров. Также рассмотрены предложения с размещением оборудования с накопительной системой хранения энергии. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230814/elektromobili-1890010495.html

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экономика, технологии, россия, владивосток, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023