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В Минэнерго рассказали о правилах размещения зарядных станций на АЗС
В Минэнерго рассказали о правилах размещения зарядных станций на АЗС - РИА Новости, 11.09.2023
В Минэнерго рассказали о правилах размещения зарядных станций на АЗС
Установка зарядных станций для электромобилей на АЗС в России должна осуществляться разумно, станции следует размещать там, где есть техническая возможность и... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T04:16
2023-09-11T04:16
2023-09-11T04:17
экономика
технологии
россия
владивосток
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Установка зарядных станций для электромобилей на АЗС в России должна осуществляться разумно, станции следует размещать там, где есть техническая возможность и не будет проблем по мощности, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "Тема хорошая, но надо подходить к ней разумно", - сказал министр. По его словам, устанавливать электрозаправочные станции "имеет смысл там, где есть техническая возможность, и где есть возможность дальнейшего увеличения потребляемой электрической мощности". Правительство РФ поручило министерству экономического развития подготовить предложения по обязательной установке заправочных станций для электромобилей на АЗС. Как сообщили РИА Новости в Минэкономразвития, профильные министерства и представители автозаправочного бизнеса сформировали предложения для рассмотрения их в правительстве. Как отметили в министерстве, для формирования предложений информацию представили 26 торговых представительств, также был рассмотрен опыт зарубежных стран в развитии этого направления. Со стороны бизнеса были выдвинуты предложения по установке ЭЗС по федеральным трассам с интервальным промежутком в 100 километров. Также рассмотрены предложения с размещением оборудования с накопительной системой хранения энергии. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230814/elektromobili-1890010495.html
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экономика, технологии, россия, владивосток, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Технологии, Россия, Владивосток, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
В Минэнерго рассказали о правилах размещения зарядных станций на АЗС
Минэнерго: установка зарядных станций для электромобилей должна быть разумной