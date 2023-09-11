Рейтинг@Mail.ru
В Минэнерго рассказали о правилах размещения зарядных станций на АЗС - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:16 11.09.2023 (обновлено: 04:17 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/stantsii-1895442869.html
В Минэнерго рассказали о правилах размещения зарядных станций на АЗС
В Минэнерго рассказали о правилах размещения зарядных станций на АЗС - РИА Новости, 11.09.2023
В Минэнерго рассказали о правилах размещения зарядных станций на АЗС
Установка зарядных станций для электромобилей на АЗС в России должна осуществляться разумно, станции следует размещать там, где есть техническая возможность и... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T04:16
2023-09-11T04:17
экономика
технологии
россия
владивосток
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
дальневосточный федеральный университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833109310_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_23e5c512be61b99f830b4ea466f62e07.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Установка зарядных станций для электромобилей на АЗС в России должна осуществляться разумно, станции следует размещать там, где есть техническая возможность и не будет проблем по мощности, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "Тема хорошая, но надо подходить к ней разумно", - сказал министр. По его словам, устанавливать электрозаправочные станции "имеет смысл там, где есть техническая возможность, и где есть возможность дальнейшего увеличения потребляемой электрической мощности". Правительство РФ поручило министерству экономического развития подготовить предложения по обязательной установке заправочных станций для электромобилей на АЗС. Как сообщили РИА Новости в Минэкономразвития, профильные министерства и представители автозаправочного бизнеса сформировали предложения для рассмотрения их в правительстве. Как отметили в министерстве, для формирования предложений информацию представили 26 торговых представительств, также был рассмотрен опыт зарубежных стран в развитии этого направления. Со стороны бизнеса были выдвинуты предложения по установке ЭЗС по федеральным трассам с интервальным промежутком в 100 километров. Также рассмотрены предложения с размещением оборудования с накопительной системой хранения энергии. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230814/elektromobili-1890010495.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833109310_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d866630e48b0a68e0264b76b1ee0beee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, владивосток, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Технологии, Россия, Владивосток, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
В Минэнерго рассказали о правилах размещения зарядных станций на АЗС

Минэнерго: установка зарядных станций для электромобилей должна быть разумной

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкЭлектромобиль на электрозаправочной станции
Электромобиль на электрозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Электромобиль на электрозаправочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Установка зарядных станций для электромобилей на АЗС в России должна осуществляться разумно, станции следует размещать там, где есть техническая возможность и не будет проблем по мощности, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
«
"Тема хорошая, но надо подходить к ней разумно", - сказал министр. По его словам, устанавливать электрозаправочные станции "имеет смысл там, где есть техническая возможность, и где есть возможность дальнейшего увеличения потребляемой электрической мощности".
Правительство РФ поручило министерству экономического развития подготовить предложения по обязательной установке заправочных станций для электромобилей на АЗС. Как сообщили РИА Новости в Минэкономразвития, профильные министерства и представители автозаправочного бизнеса сформировали предложения для рассмотрения их в правительстве.
Как отметили в министерстве, для формирования предложений информацию представили 26 торговых представительств, также был рассмотрен опыт зарубежных стран в развитии этого направления. Со стороны бизнеса были выдвинуты предложения по установке ЭЗС по федеральным трассам с интервальным промежутком в 100 километров. Также рассмотрены предложения с размещением оборудования с накопительной системой хранения энергии.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
"Росатом" готов выпускать комплектный привод для электромобилей
14 августа, 16:47
 
ЭкономикаТехнологииРоссияВладивостокНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала