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Песков заявил, что не стал бы возлагать надежды на выборы в США - РИА Новости, 11.09.2023
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14:16 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/ssha-1895576910.html
Песков заявил, что не стал бы возлагать надежды на выборы в США
Песков заявил, что не стал бы возлагать надежды на выборы в США - РИА Новости, 11.09.2023
Песков заявил, что не стал бы возлагать надежды на выборы в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стал бы возлагать надежды на выборы в США, комментируя слова американского экс-президента Дональда... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:16
2023-09-11T14:16
в мире
сша
россия
дмитрий песков
дональд трамп
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стал бы возлагать надежды на выборы в США, комментируя слова американского экс-президента Дональда Трампа. "Возлагать какие-то надежды на выборы в Америке я бы не стал. Определенные нюансировки могут быть, но каких-то изменений к лучшему, в плане увеличения готовности Вашингтона прислушиваться к озабоченности их визами, учитывать обеспокоенность визави, не думаю, пока таких предпосылок мы не видим", - сказал Песков в интервью "Известиям", комментируя заявления экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что он мог бы прекратить конфликт на Украине за сутки. Выборы президента США пройдут в 2024 году.
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в мире, сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Песков заявил, что не стал бы возлагать надежды на выборы в США

Песков заявил, что не видит предпосылок для изменений отношений с США к лучшему

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стал бы возлагать надежды на выборы в США, комментируя слова американского экс-президента Дональда Трампа.
"Возлагать какие-то надежды на выборы в Америке я бы не стал. Определенные нюансировки могут быть, но каких-то изменений к лучшему, в плане увеличения готовности Вашингтона прислушиваться к озабоченности их визами, учитывать обеспокоенность визави, не думаю, пока таких предпосылок мы не видим", - сказал Песков в интервью "Известиям", комментируя заявления экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что он мог бы прекратить конфликт на Украине за сутки.
Выборы президента США пройдут в 2024 году.
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В миреСШАРоссияДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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