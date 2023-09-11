https://ria.ru/20230911/ssha-1895576910.html
Песков заявил, что не стал бы возлагать надежды на выборы в США
Песков заявил, что не стал бы возлагать надежды на выборы в США - РИА Новости, 11.09.2023
Песков заявил, что не стал бы возлагать надежды на выборы в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стал бы возлагать надежды на выборы в США, комментируя слова американского экс-президента Дональда... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:16
2023-09-11T14:16
2023-09-11T14:16
в мире
сша
россия
дмитрий песков
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864065763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dc0d6d6bae3e00b5bb57ff598688441.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стал бы возлагать надежды на выборы в США, комментируя слова американского экс-президента Дональда Трампа. "Возлагать какие-то надежды на выборы в Америке я бы не стал. Определенные нюансировки могут быть, но каких-то изменений к лучшему, в плане увеличения готовности Вашингтона прислушиваться к озабоченности их визами, учитывать обеспокоенность визави, не думаю, пока таких предпосылок мы не видим", - сказал Песков в интервью "Известиям", комментируя заявления экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что он мог бы прекратить конфликт на Украине за сутки. Выборы президента США пройдут в 2024 году.
https://ria.ru/20230911/ssha-1895511516.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864065763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd4dba226de4fc6e805ff576f0e55b4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Песков заявил, что не стал бы возлагать надежды на выборы в США
Песков заявил, что не видит предпосылок для изменений отношений с США к лучшему
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стал бы возлагать надежды на выборы в США, комментируя слова американского экс-президента Дональда Трампа.
"Возлагать какие-то надежды на выборы в Америке я бы не стал. Определенные нюансировки могут быть, но каких-то изменений к лучшему, в плане увеличения готовности Вашингтона прислушиваться к озабоченности их визами, учитывать обеспокоенность визави, не думаю, пока таких предпосылок мы не видим", - сказал Песков в интервью "Известиям", комментируя заявления экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что он мог бы прекратить конфликт на Украине за сутки.
Выборы президента США пройдут в 2024 году.
Захарова обвинила США в изничтожении консульского присутствия России