https://ria.ru/20230911/ssha-1895576910.html

Песков заявил, что не стал бы возлагать надежды на выборы в США

Песков заявил, что не стал бы возлагать надежды на выборы в США - РИА Новости, 11.09.2023

Песков заявил, что не стал бы возлагать надежды на выборы в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стал бы возлагать надежды на выборы в США, комментируя слова американского экс-президента Дональда... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:16

2023-09-11T14:16

2023-09-11T14:16

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сша

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дмитрий песков

дональд трамп

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стал бы возлагать надежды на выборы в США, комментируя слова американского экс-президента Дональда Трампа. "Возлагать какие-то надежды на выборы в Америке я бы не стал. Определенные нюансировки могут быть, но каких-то изменений к лучшему, в плане увеличения готовности Вашингтона прислушиваться к озабоченности их визами, учитывать обеспокоенность визави, не думаю, пока таких предпосылок мы не видим", - сказал Песков в интервью "Известиям", комментируя заявления экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что он мог бы прекратить конфликт на Украине за сутки. Выборы президента США пройдут в 2024 году.

https://ria.ru/20230911/ssha-1895511516.html

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Кирилл Волков

в мире, сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп