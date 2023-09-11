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Захарова обвинила США в изничтожении консульского присутствия России

Захарова обвинила США в изничтожении консульского присутствия России - РИА Новости, 11.09.2023

Захарова обвинила США в изничтожении консульского присутствия России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что США на протяжении последних лет делали все, чтобы изничтожить консульское присутствие РФ в стране. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T11:09

2023-09-11T11:09

2023-09-11T11:09

россия

сша

мария захарова

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что США на протяжении последних лет делали все, чтобы изничтожить консульское присутствие РФ в стране. При этом российская сторона выдает визы четко, понятно и прозрачно. "У нас, в частности, вот, для США визы выдаются без всяких собеседований диких, без унижения, которые американцы придумали, уж тем более без перенаправления в какие-то страны для получения виз и это, несмотря на то, что именно американские власти на протяжении последних 5-7 лет делали все, чтобы изничтожить наше консульское присутствие в штатах", - сказала она, выступая на сессии ВЭФ. Захарова напомнила, что "крупнейшие консульства, крупнейшие центры, огромная диаспора, большое количество соотечественников, много людей, которые работали, были закрыты по требованию американской стороны". Она добавила, что "несмотря на это визы (американской стороне) дают четко, понятно, прозрачно, кстати, немаловажно, доброжелательно".

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Кирилл Волков

россия, сша, мария захарова, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)