https://ria.ru/20230911/srok-1895628025.html
Военному ВСУ дали срок за убийство мирных жителей Мариуполя
Военному ВСУ дали срок за убийство мирных жителей Мариуполя - РИА Новости, 11.09.2023
Военному ВСУ дали срок за убийство мирных жителей Мариуполя
Верховный суд ДНР осудил на 25 лет колонии строгого режима украинского морпеха, застрелившего в Мариуполе двух мирных жителей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T17:13
2023-09-11T17:13
2023-09-11T17:13
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 25 лет колонии строгого режима украинского морпеха, застрелившего в Мариуполе двух мирных жителей, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего военнослужащего 23 отдельного батальона 56 отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины Олега Безволева. Он осужден к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили РИА Новости в прокуратуре. Безволев признан виновным в убийстве двух человек организованной группой "по мотивам политической, идеологической ненависти", а также в жестоком обращении с гражданским населением. В суде было установлено, что подсудимый в апреле 2022 года, находясь с сослуживцами на боевой позиции в административном здании в Мариуполе на Никопольском проспекте, исполняя незаконный приказ командира Юрия Кротюка, вместе с ним расстрелял гражданских мужчину и женщину, проходивших мимо. "С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре. В отношении Кротюка уголовное дело также находится на рассмотрении в Верховном суде Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20230907/lukyanenko-1894784022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Вооруженные силы Украины
Военному ВСУ дали срок за убийство мирных жителей Мариуполя
Украинский морпех получил 25 лет за убийство двух мирных жителей Мариуполя
ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 25 лет колонии строгого режима украинского морпеха, застрелившего в Мариуполе двух мирных жителей, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего военнослужащего 23 отдельного батальона 56 отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины
Олега Безволева. Он осужден к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили РИА Новости в прокуратуре.
Безволев признан виновным в убийстве двух человек организованной группой "по мотивам политической, идеологической ненависти", а также в жестоком обращении с гражданским населением.
В суде было установлено, что подсудимый в апреле 2022 года, находясь с сослуживцами на боевой позиции в административном здании в Мариуполе на Никопольском проспекте, исполняя незаконный приказ командира Юрия Кротюка, вместе с ним расстрелял гражданских мужчину и женщину, проходивших мимо.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
В отношении Кротюка уголовное дело также находится на рассмотрении в Верховном суде Донецкой Народной Республики.
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