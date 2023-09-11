https://ria.ru/20230911/srok-1895628025.html

Военному ВСУ дали срок за убийство мирных жителей Мариуполя

Военному ВСУ дали срок за убийство мирных жителей Мариуполя - РИА Новости, 11.09.2023

Военному ВСУ дали срок за убийство мирных жителей Мариуполя

Верховный суд ДНР осудил на 25 лет колонии строгого режима украинского морпеха, застрелившего в Мариуполе двух мирных жителей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T17:13

2023-09-11T17:13

2023-09-11T17:13

в мире

донецкая народная республика

мариуполь

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 25 лет колонии строгого режима украинского морпеха, застрелившего в Мариуполе двух мирных жителей, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего военнослужащего 23 отдельного батальона 56 отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины Олега Безволева. Он осужден к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили РИА Новости в прокуратуре. Безволев признан виновным в убийстве двух человек организованной группой "по мотивам политической, идеологической ненависти", а также в жестоком обращении с гражданским населением. В суде было установлено, что подсудимый в апреле 2022 года, находясь с сослуживцами на боевой позиции в административном здании в Мариуполе на Никопольском проспекте, исполняя незаконный приказ командира Юрия Кротюка, вместе с ним расстрелял гражданских мужчину и женщину, проходивших мимо. "С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре. В отношении Кротюка уголовное дело также находится на рассмотрении в Верховном суде Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20230907/lukyanenko-1894784022.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины