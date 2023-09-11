https://ria.ru/20230911/sport-1895448872.html

На Сахалине построят центр водных видов спорта, сообщил Лимаренко

На Сахалине построят центр водных видов спорта, сообщил Лимаренко - РИА Новости, 11.09.2023

На Сахалине построят центр водных видов спорта, сообщил Лимаренко

Строительство Центра водных видов спорта за счет средств "Газпрома" планируется завершить в середине 2024 года, заявил РИА Новости в интервью на ВЭФ сахалинский РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T05:26

2023-09-11T05:26

2023-09-11T05:26

сахалин

валерий лимаренко

газпром

южно-сахалинск

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816451348_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_558809a0cf893cb19fabed77c03402c3.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Строительство Центра водных видов спорта за счет средств "Газпрома" планируется завершить в середине 2024 года, заявил РИА Новости в интервью на ВЭФ сахалинский губернатор Валерий Лимаренко. "Газпром" на собственные средства запланировал в Южно-Сахалинске ряд крупных спортивных объектов олимпийского уровня, в их числе центр водных видов спорта, универсальный спортивный центр, ледовый дворец. "Центр водных видов спорта планируется быть построен в середине будущего года, он уже строится в полный рост", - сказал Лимаренко. VIII Восточный экономический форум проходит 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/sakhalin-1895447566.html

сахалин

южно-сахалинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сахалин, валерий лимаренко, газпром, южно-сахалинск, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022