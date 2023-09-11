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На Сахалине построят центр водных видов спорта, сообщил Лимаренко - РИА Новости, 11.09.2023
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05:26 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/sport-1895448872.html
На Сахалине построят центр водных видов спорта, сообщил Лимаренко
На Сахалине построят центр водных видов спорта, сообщил Лимаренко - РИА Новости, 11.09.2023
На Сахалине построят центр водных видов спорта, сообщил Лимаренко
Строительство Центра водных видов спорта за счет средств "Газпрома" планируется завершить в середине 2024 года, заявил РИА Новости в интервью на ВЭФ сахалинский РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:26
2023-09-11T05:26
сахалин
валерий лимаренко
газпром
южно-сахалинск
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Строительство Центра водных видов спорта за счет средств "Газпрома" планируется завершить в середине 2024 года, заявил РИА Новости в интервью на ВЭФ сахалинский губернатор Валерий Лимаренко. "Газпром" на собственные средства запланировал в Южно-Сахалинске ряд крупных спортивных объектов олимпийского уровня, в их числе центр водных видов спорта, универсальный спортивный центр, ледовый дворец. "Центр водных видов спорта планируется быть построен в середине будущего года, он уже строится в полный рост", - сказал Лимаренко. VIII Восточный экономический форум проходит 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/sakhalin-1895447566.html
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сахалин, валерий лимаренко, газпром, южно-сахалинск, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022
Сахалин, Валерий Лимаренко, Газпром, Южно-Сахалинск, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022
На Сахалине построят центр водных видов спорта, сообщил Лимаренко

Лимаренко: на Сахалине в 2024 году построят центр водных видов спорта

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на город Южно-Сахалинск
Вид на город Южно-Сахалинск - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на город Южно-Сахалинск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Строительство Центра водных видов спорта за счет средств "Газпрома" планируется завершить в середине 2024 года, заявил РИА Новости в интервью на ВЭФ сахалинский губернатор Валерий Лимаренко.
"Газпром" на собственные средства запланировал в Южно-Сахалинске ряд крупных спортивных объектов олимпийского уровня, в их числе центр водных видов спорта, универсальный спортивный центр, ледовый дворец.
"Центр водных видов спорта планируется быть построен в середине будущего года, он уже строится в полный рост", - сказал Лимаренко.
VIII Восточный экономический форум проходит 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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СахалинВалерий ЛимаренкоГазпромЮжно-СахалинскДальневосточный федеральный университетВЭФ-2022
 
 
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