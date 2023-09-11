Рейтинг@Mail.ru
"Новатэк" сохранил поставки с "Ямала СПГ" по СМП на уровне прошлого года - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:29 11.09.2023 (обновлено: 09:16 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/spg-1895455710.html
"Новатэк" сохранил поставки с "Ямала СПГ" по СМП на уровне прошлого года
"Новатэк" сохранил поставки с "Ямала СПГ" по СМП на уровне прошлого года - РИА Новости, 11.09.2023
"Новатэк" сохранил поставки с "Ямала СПГ" по СМП на уровне прошлого года
Поставки сжиженного природного газа с "Ямала СПГ" по восточному направлению Северного морского пути (СМП) в текущем году сохраняются на уровне прошлого года,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:29
2023-09-11T09:16
экономика
владивосток
новатэк
total
ямал спг
фонд шелкового пути
вэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763915693_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_7d885c0c03569483e2486a62a21f9f84.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Поставки сжиженного природного газа с "Ямала СПГ" по восточному направлению Северного морского пути (СМП) в текущем году сохраняются на уровне прошлого года, сообщил РИА Новости в рамках Восточного экономического форума зампред правления "Новатэка" Евгений Амбросов."Мы продолжаем работу в Восточном направлении. Грузы идут от "Ямала СПГ" в запланированном объёме, они не отличаются от объёмов прошлого года", – сказал Амбросов.Позднее в компании уточнили, что речь идет о поставках на восток по СМП."Ямал СПГ" - российский проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры: "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая, а также четвертая мощностью 900 тысяч тонн в год. Таким образом, общая проектная мощность завода составляет почти 17,5 миллиона тонн.Производство на "Ямал СПГ" в 2022 году составило практически 21 миллион тонн СПГ, а в 2023 году ожидается на 5% меньше в связи с плановыми ремонтами, сообщал в феврале глава "Новатэка" Леонид Михельсон. В июне он уточнял, что производство будет менее 20 миллионов тонн из-за того, что две линии в 2023 году будут на сервисном обслуживании.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/spg-1895450639.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763915693_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_fcf90e454fd775702c5baaaa4ec1ed03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владивосток, новатэк, total , ямал спг, фонд шелкового пути, вэф-2023
Экономика, Владивосток, Новатэк, Total , Ямал СПГ, Фонд шелкового пути, ВЭФ-2023
"Новатэк" сохранил поставки с "Ямала СПГ" по СМП на уровне прошлого года

"Новатэк": поставки с "Ямала СПГ" по СМП на восток идут на уровне прошлого года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗавод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ"
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Поставки сжиженного природного газа с "Ямала СПГ" по восточному направлению Северного морского пути (СМП) в текущем году сохраняются на уровне прошлого года, сообщил РИА Новости в рамках Восточного экономического форума зампред правления "Новатэка" Евгений Амбросов.
«
"Мы продолжаем работу в Восточном направлении. Грузы идут от "Ямала СПГ" в запланированном объёме, они не отличаются от объёмов прошлого года", – сказал Амбросов.
Позднее в компании уточнили, что речь идет о поставках на восток по СМП.
"Ямал СПГ" - российский проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры: "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая, а также четвертая мощностью 900 тысяч тонн в год. Таким образом, общая проектная мощность завода составляет почти 17,5 миллиона тонн.
Производство на "Ямал СПГ" в 2022 году составило практически 21 миллион тонн СПГ, а в 2023 году ожидается на 5% меньше в связи с плановыми ремонтами, сообщал в феврале глава "Новатэка" Леонид Михельсон. В июне он уточнял, что производство будет менее 20 миллионов тонн из-за того, что две линии в 2023 году будут на сервисном обслуживании.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Рабочие в центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
"Новатэк" планирует начать коммерческие отгрузки СПГ с "Арктик СПГ 2"
05:41
 
ЭкономикаВладивостокНоватэкTotalЯмал СПГФонд шелкового путиВЭФ-2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала