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Ставропольский край вложил средства в фонды поддержки бойцов СВО и их семей

Ставропольский край вложил средства в фонды поддержки бойцов СВО и их семей - РИА Новости, 11.09.2023

Ставропольский край вложил средства в фонды поддержки бойцов СВО и их семей

Предприятия Ставропольского края перечислили около 7 миллионов рублей на счет благотворительного фонда по поддержке участников спецоперации и их семей, а также... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T19:58

2023-09-11T19:58

2023-09-11T19:58

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общество

владимир путин

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ПЯТИГОРСК, 11 сен - РИА Новости. Предприятия Ставропольского края перечислили около 7 миллионов рублей на счет благотворительного фонда по поддержке участников спецоперации и их семей, а также в фонд "Защитники Отечества", сообщает глава минэкономразвития региона Денис Полюбин в своем Telegram-канале."Почти 7 миллионов рублей перечислили предприятия Ставрополья на счет благотворительного фонда по поддержке участников специальной военной операции и их семей, а также в фонд "Защитники Отечества". Средства будут направлены на оказание помощи военнослужащим и членам их семей", – сообщил Полюбин.Как отметил глава минэкономразвития, благотворительную помощь оказали как предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, так и компании-инвесторы, индивидуальные предприниматели. "Крупные суммы изыскали "Ромекс Групп", ООО "Ставропольская Говядина", ООО "Алвиса", АО "Монокристалл". Тем не менее, любая сумма важна, чтобы обеспечивать необходимым снаряжением бойцов и решать в их отсутствие проблемы их семей", – заключил Полюбин в телеграм-канале. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" 3 апреля 2023 года. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение.

https://ria.ru/20230905/gumpomoschi-1894386093.html

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ставропольский край, россия, общество, владимир путин, монокристалл