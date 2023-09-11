Рейтинг@Mail.ru
Ставропольский край вложил средства в фонды поддержки бойцов СВО и их семей - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
19:58 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/spetsoperatsiya-1895675565.html
Ставропольский край вложил средства в фонды поддержки бойцов СВО и их семей
Ставропольский край вложил средства в фонды поддержки бойцов СВО и их семей - РИА Новости, 11.09.2023
Ставропольский край вложил средства в фонды поддержки бойцов СВО и их семей
Предприятия Ставропольского края перечислили около 7 миллионов рублей на счет благотворительного фонда по поддержке участников спецоперации и их семей, а также... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T19:58
2023-09-11T19:58
надежные люди
ставропольский край
россия
общество
владимир путин
монокристалл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894386787_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_cace28e87366422282dcf3a21f88cf3d.jpg
ПЯТИГОРСК, 11 сен - РИА Новости. Предприятия Ставропольского края перечислили около 7 миллионов рублей на счет благотворительного фонда по поддержке участников спецоперации и их семей, а также в фонд "Защитники Отечества", сообщает глава минэкономразвития региона Денис Полюбин в своем Telegram-канале."Почти 7 миллионов рублей перечислили предприятия Ставрополья на счет благотворительного фонда по поддержке участников специальной военной операции и их семей, а также в фонд "Защитники Отечества". Средства будут направлены на оказание помощи военнослужащим и членам их семей", – сообщил Полюбин.Как отметил глава минэкономразвития, благотворительную помощь оказали как предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, так и компании-инвесторы, индивидуальные предприниматели. "Крупные суммы изыскали "Ромекс Групп", ООО "Ставропольская Говядина", ООО "Алвиса", АО "Монокристалл". Тем не менее, любая сумма важна, чтобы обеспечивать необходимым снаряжением бойцов и решать в их отсутствие проблемы их семей", – заключил Полюбин в телеграм-канале. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" 3 апреля 2023 года. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение.
https://ria.ru/20230905/gumpomoschi-1894386093.html
ставропольский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894386787_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_02284232341d533d322f182bddb3e067.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ставропольский край, россия, общество, владимир путин, монокристалл
Надежные люди, Ставропольский край, Россия, Общество, Владимир Путин, Монокристалл
Ставропольский край вложил средства в фонды поддержки бойцов СВО и их семей

Предприятия на Ставрополье вложили средства в фонды поддержки бойцов СВО и семей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 11 сен - РИА Новости. Предприятия Ставропольского края перечислили около 7 миллионов рублей на счет благотворительного фонда по поддержке участников спецоперации и их семей, а также в фонд "Защитники Отечества", сообщает глава минэкономразвития региона Денис Полюбин в своем Telegram-канале.
"Почти 7 миллионов рублей перечислили предприятия Ставрополья на счет благотворительного фонда по поддержке участников специальной военной операции и их семей, а также в фонд "Защитники Отечества". Средства будут направлены на оказание помощи военнослужащим и членам их семей", – сообщил Полюбин.
Как отметил глава минэкономразвития, благотворительную помощь оказали как предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, так и компании-инвесторы, индивидуальные предприниматели.
"Крупные суммы изыскали "Ромекс Групп", ООО "Ставропольская Говядина", ООО "Алвиса", АО "Монокристалл". Тем не менее, любая сумма важна, чтобы обеспечивать необходимым снаряжением бойцов и решать в их отсутствие проблемы их семей", – заключил Полюбин в телеграм-канале.
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" 3 апреля 2023 года. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение.
Более 1500 тонн гуманитарного груза отправила Брянская область в зону СВО и на Донбасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Брянская область отправила 1,5 тысячи тонн гумпомощи в Донбасс и зону СВО
5 сентября, 18:41
 
Надежные людиСтавропольский крайРоссияОбществоВладимир ПутинМонокристалл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала