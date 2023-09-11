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Российские военные уничтожили в Запорожской области украинскую РЛС
Российские военные уничтожили в Запорожской области украинскую РЛС - РИА Новости, 11.09.2023
Российские военные уничтожили в Запорожской области украинскую РЛС
Российские военные уничтожили в Запорожской области украинскую радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, сообщило в сводке... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:53
2023-09-11T13:53
2023-09-11T13:53
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Запорожской области украинскую радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, сообщило в сводке министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Трудовое Запорожской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68", - говорится в сводке военного ведомства. "В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики поражён пункт управления 100-й бригады территориальной обороны", - отмечает МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили в Запорожской области украинскую РЛС
МО: российские военные уничтожили в Запорожской области украинскую РЛС СТ-68