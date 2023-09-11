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Российские военные уничтожили в Запорожской области украинскую РЛС

Российские военные уничтожили в Запорожской области украинскую РЛС - РИА Новости, 11.09.2023

Российские военные уничтожили в Запорожской области украинскую РЛС

Российские военные уничтожили в Запорожской области украинскую радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, сообщило в сводке... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:53

2023-09-11T13:53

2023-09-11T13:53

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Запорожской области украинскую радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, сообщило в сводке министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Трудовое Запорожской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68", - говорится в сводке военного ведомства. "В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики поражён пункт управления 100-й бригады территориальной обороны", - отмечает МО РФ.

запорожская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф