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Российские военные уничтожили в Запорожской области украинскую РЛС - РИА Новости, 11.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:53 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/spetsoperatsiya-1895570556.html
Российские военные уничтожили в Запорожской области украинскую РЛС
Российские военные уничтожили в Запорожской области украинскую РЛС - РИА Новости, 11.09.2023
Российские военные уничтожили в Запорожской области украинскую РЛС
Российские военные уничтожили в Запорожской области украинскую радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, сообщило в сводке... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:53
2023-09-11T13:53
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Запорожской области украинскую радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, сообщило в сводке министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Трудовое Запорожской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68", - говорится в сводке военного ведомства. "В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики поражён пункт управления 100-й бригады территориальной обороны", - отмечает МО РФ.
запорожская область
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безопасность, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили в Запорожской области украинскую РЛС

МО: российские военные уничтожили в Запорожской области украинскую РЛС СТ-68

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание в зоне проведения СВО
Самоходная гаубица Мста-С выполняет боевое задание в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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Самоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание в зоне проведения СВО . Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российские военные уничтожили в Запорожской области украинскую радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, сообщило в сводке министерство обороны РФ.
«
"В районе населенного пункта Трудовое Запорожской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68", - говорится в сводке военного ведомства.
"В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики поражён пункт управления 100-й бригады территориальной обороны", - отмечает МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
10 сентября, 16:33
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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