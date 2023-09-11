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На Южно-Донецком направлении ВС России за сутки отразили три атаки ВСУ

На Южно-Донецком направлении ВС России за сутки отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 11.09.2023

На Южно-Донецком направлении ВС России за сутки отразили три атаки ВСУ

На Южно-Донецком направлениях войска Украины за сутки потеряли около 160 военнослужащих, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:20

2023-09-11T13:20

2023-09-11T13:30

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. На Южно-Донецком направлениях войска Украины за сутки потеряли около 160 военнослужащих, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ.На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражены три атаки штурмовых групп 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомайорское Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области.Кроме того, в районе населенного пункта Водяное Донецкой народной республики ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение колонне бронетехники 72-й механизированной бригады ВСУ."Потери противника на данном направлении составили до 160 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также три гаубицы "Мста-Б", - сообщили в Минобороны РФ.

донецкая народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)