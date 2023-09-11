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На Южно-Донецком направлении ВС России за сутки отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 11.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:20 11.09.2023 (обновлено: 13:30 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/spetsoperatsiya-1895554263.html
На Южно-Донецком направлении ВС России за сутки отразили три атаки ВСУ
На Южно-Донецком направлении ВС России за сутки отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 11.09.2023
На Южно-Донецком направлении ВС России за сутки отразили три атаки ВСУ
На Южно-Донецком направлениях войска Украины за сутки потеряли около 160 военнослужащих, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:20
2023-09-11T13:30
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. На Южно-Донецком направлениях войска Украины за сутки потеряли около 160 военнослужащих, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ.На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражены три атаки штурмовых групп 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомайорское Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области.Кроме того, в районе населенного пункта Водяное Донецкой народной республики ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение колонне бронетехники 72-й механизированной бригады ВСУ."Потери противника на данном направлении составили до 160 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также три гаубицы "Мста-Б", - сообщили в Минобороны РФ.
донецкая народная республика
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безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Южно-Донецком направлении ВС России за сутки отразили три атаки ВСУ

МО РФ: на Южно-Донецком направлении за сутки Киев потерял до 160 военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы огневой поддержки ВС РФ
Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. На Южно-Донецком направлениях войска Украины за сутки потеряли около 160 военнослужащих, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ.
На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражены три атаки штурмовых групп 38-й бригады морской пехоты ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомайорское Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области.
Кроме того, в районе населенного пункта Водяное Донецкой народной республики ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение колонне бронетехники 72-й механизированной бригады ВСУ.
"Потери противника на данном направлении составили до 160 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также три гаубицы "Мста-Б", - сообщили в Минобороны РФ.
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10 сентября, 16:33
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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